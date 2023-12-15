CHP'li Bülent Tezcan yoğun bakımda

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Bülent Tezcan yoğun bakımda
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, geçirdiği by-pass ameliyatının ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara Güven Hastanesi’nde bypass ameliyatı geçiren Tezcan’ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Aksaz, Bülent Tezcan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Zeliha Aksaz, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:

“Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan tıbbi kontrol için gittiği Güven Hastanesinde acil bypas operasyonu geçirmiştir.

Durumu iyi olan Sayın Tezcan’ın tedavisi tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda devam etmektedir.

Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor acil şifalar diliyoruz” dedi.

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