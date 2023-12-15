CHP'li Bülent Tezcan yoğun bakımda

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara Güven Hastanesi’nde bypass ameliyatı geçiren Tezcan’ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını duyurdu.
Aksaz, Bülent Tezcan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Zeliha Aksaz, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:
“Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan tıbbi kontrol için gittiği Güven Hastanesinde acil bypas operasyonu geçirmiştir.
Durumu iyi olan Sayın Tezcan’ın tedavisi tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda devam etmektedir.
Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor acil şifalar diliyoruz” dedi.