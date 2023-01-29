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Engin Özkoç: 13 Şubat'ta aday kesinleşecek. tv100'de açıkladı

CHP'li Engin Özkoç tv100'de katıldığı canlı yayında "13 Şubat’ta Millet İttifakı adayını kesinleştirecektir. Adayın açıklanması Şubat 15-16’yı bulabilir." dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 14:35
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CHP'li Engin Özkoç'tan 'aday' açıklaması

Engin Özkoç: 13 Şubat'ta aday kesinleşecek. tv100'de açıkladı
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tv100 ekranında her pazar yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti'ne bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç konuk oldu.

Özkoç, Millet İttifakı'nın 30 Ocak'ta ekonomiye ilişkin ortak hükümet programının açıklanacağını ve cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta kesinleşeceğini açıkladı. Adayın 15-16 Şubat tarihlerinde kamuoyuna açıklanacağını belirten Özkoç, "13 Şubat’ta Millet İttifakı adayını kesinleştirecektir. Adayın açıklanması Şubat 15-16’yı bulabilir. Her siyasi parti adaylık söz konusuysa kendi liderini aday göstermek konusunda hassasiyet gösterir. Altılı Masa'nın her liderinin ayrı önemi vardır. Benim gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'la tv100 ekranlarında bir araya gelebileceğini de söyleyen Engin Özkoç, "Geleceksin buraya ben sana görüntüsüyle, kaydıyla tv100 ekranlarında bu millete göstereceğim. Sonra insanların karşısına nasıl çıkacaksın merak ediyorum" diye konuştu.

İşte Engin Özkoç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

6'LI MASA YARIN NE AÇIKLAYACAK?

Altılı Masa bir araya geldiği günden itibaren Millet İttifakı olarak da anıldı, sevildi. Ayrılacaklar mı, birlikte yürüyemezler gibi birçok yorum da yapıldı. İktidar bunu yaratacak çok fazla algı çalışması yaptı. Şu an biz YSK'nın açıklamasını bekliyoruz. Resmi olan odur. Anayasa çok açık. Anayasa'nın 116 maddesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması yasal değil. Yasa değişikliği için bir yıl geçmesi gerekiyor. 6 Nisan'da bitiyor. Koydukları seçim tarihi de yasal değil.

Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhuriyet'e karşı vurulmuş bir darbedir. Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yürüyecekleri yolu açıkladığı parlamenter sistemdir. Buna vurulmuş darbedir. Onlar tek adamın sözünü öneriyor. Atatürk ve arkadaşları sözün milletin olduğunu, ortak aklı öneriyorlar.

Tek derdimiz sistemi değiştirmek. Dünyada çok seslilik ve tabandan gelen sesi duymak, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin hafızasını yok saymak, ülkeyi ileriye taşımak Altılı Masa'nın yegane hedefidir.

"13 ŞUBAT'TA ADAY KESİNLEŞECEK"

Beşli çete diye ifade ediyoruz ama bunu 50, 100, 150 olarak görmek lazım. Bu Sarayı besleyen, azınlağa geri dönüşü olan bir sisteme dönüşmüş durumda. Ekonomiyle ilgili gençlerin, kadınların, işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, emeklilerin nasıl bir çözüme kavuşacaklarını yarın tek tek açıklayacaklar.

13 Şubat’ta Millet İttifakı adayını kesinleştirecektir. Adayın açıklanması Şubat 15-16’yı bulabilir. Her siyasi parti adaylık söz konusuysa kendi liderini aday göstermek konusunda hassasiyet gösterir. Altılı Masa'nın her liderinin ayrı önemi vardır.

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M.C
29.01.2023 15:45
Altili masa bu ulkeye buyuk umut olmustur. Hem cumhurbaskanliguni kazanacaklarini hemde mecliste cogunlugu alacklarini inaniyorum.Yoksa Afganistan olmaya adayiz.  
 
Akıllı düşünmek lazım
29.01.2023 15:41
Millet ittifakı kimi aday gösterirse ona oy vereceğiz. Akıl mantık bunu gerektiriyor.  
 
doktor...
29.01.2023 15:22
gec kaldiniz!. Ati alan Üsküdari gecti...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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