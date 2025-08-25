CHP'li Ertuğrul: Devrek yol ayrımı, yükü kaldıramıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli'deki Devrek yol ayrımı kavşağının mevcut trafik yükünü kaldıramadığını ve bölgede ciddi ulaşım sorununa yol açtığını belirterek yeniden projelendirilmesi çağrısında bulundu.

"TEKNİK AÇIDAN YETERSİZ"

Ertuğrul, kavşakta yaptığı açıklamada, "akıllı kavşak" olarak tasarlanan sistemin teknik açıdan yetersiz olduğunu söyledi. Özellikle Erdemir vardiya çıkış saatlerinde kavşağın işlevini yerine getiremediğini dile getiren Ertuğrul, "Bu kavşak artık çözüm değil, başlı başına bir problem hâline geldi. Dinamik trafik yükünü yönetemiyor; sürücüler her gün zaman ve enerji kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ertuğrul, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aylar önce sunduğu yazılı soru önergesini hatırlatarak, bakanlığın kavşağın yeterli olduğu yönündeki değerlendirmesine tepki gösterdi. Ertuğrul, "Trafik açıkça tıkanmış, vatandaş isyan ediyor; buna rağmen 'sorun yok' demek, sorumluluktan kaçmaktır" diye konuştu.

"KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Erdemir vardiya çıkışında sahada gözlem yaptığını belirten Ertuğrul, sürücülerden yoğun şikâyet aldığını ve vatandaşların trafik çilesini bizzat dile getirdiğini kaydetti. Kavşağın yalnızca trafik yoğunluğunu artırmadığını, aynı zamanda kazalara davetiye çıkardığını ifade eden Ertuğrul, bölgede bulunan okul nedeniyle yayaların da ciddi risk altında olduğuna dikkati çekti.

CHP'li Ertuğrul, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine şöyle seslendi:

"Ereğli'nin ve Zonguldak'ın ulaşım altyapısı, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla ele alınmalıdır. Bu kavşak ne mühendislik açısından yeterli ne de kamu yararı gözetilerek planlanmış bir yapıdır. Somut çözüm önerileri sunuldu, artık adım atılmasını bekliyoruz."