CHP'li eski milletvekili hakkında yakalama kararı!

CHP eski İzmir Milletvekili Atila Sertel, eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar hakkında 19 Nisan 2020 yılında X hesabından “AKP eski milletvekili, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, üniversite hastanesinde görev gören sağlık çalışanlarının fazla mesai ücretini kesmiş. Sağlık çalışanlarını alkışlayacaksın, çok çalıştıracaksın. Sonra ya vali gibi hareket et, ya da mesaisini kes. AKP zihniyeti” paylaşımında bulunmuştu.

Yapılan paylaşım sonrası Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi Atila Sertel hakkında hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında Sertel hakkında yakalama kararı verildi.

ATİLA SERTEL HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

Sertel, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi bu tweeti attığım gerekçesiyle beni hakaret suçundan yargılıyor. Bana tebligat gelmemesine rağmen ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle hakkımda yakalama kararı çıkartılıyor. Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum ve mahkemelerimizi boş yere meşgul edenler kadar bu davayı sürdürenleri de halkın vicdanına bırakıyorum. 19 Nisan 2020’de yaptığım bu paylaşımda hakaret var mı, Allah aşkına söyleyin.”

Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi işte bu tweti attığım gerekçesiyle beni hakaret suçundan yargılıyor. Bana tebligat gelmemesine rağmen ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle hakkımda yakalama kararı çıkartılıyor.

Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum ve mahkemelerimizi boş yere meşgul… pic.twitter.com/h0eEf0His5 — ???????? Atila Sertel (@AtillaSertell) September 29, 2025

"ASLİYE CEZA HAKİMİNE İFADEMİ VERDİM, HİÇ BİR SIKINTI YOK"

Öte yandan Sertel, ifadesini verdiğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığına dair X hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: