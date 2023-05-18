CHP’li Faik Öztrak grafiklerle anlattı: Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomide yaşanan gerilemeyi grafiklerle anlattı. Seçim öncesi 500'ün altına düşen risk priminin yeniden 700 baz puana yaklaştığını belirten Öztrak, “Böyle devam etmesin diyorsan, 28 Mayıs'ta, sandıkta, oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu'na” dedi.

CHP’li Faik Öztrak grafiklerle anlattı: Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu yılın ilk 3 ayında; İşsiz sayısı bir önceki 3 aya göre 719 bin kişi artmış. 8 milyon 564 bin kişiye ulaşmış. Bu dünyada 96 ülkenin nüfusundan fazla. Türkiye için karar ver! Yoksulluk kader değildir, işsizlik kader değildir, Böyle devam etmesin diyorsan, 28 Mayıs'ta, sandıkta, oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu'na” dedi.

ANKA'nın haberine göre; Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “An itibariyle durum” notuyla Türkiye’deki ekonomik verilere yer verdi ve uygulanan ekonomik politikaları eleştirdi.

Öztrak, Türkiye’nin Risk Primi, Kısa Vadeli Dış Borcu, Dolar Kuru, Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Gerçek İşsiz Sayısı grafiklerini de eklediği paylaşımında şunları dile getirdi:

“YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR”

“An itibariyle ekonomide durum: Seçim öncesi 500'ün altına düşen risk primi yeniden 700 baz puana yaklaştı. Bu, dışarıdan alınan her bir dolar borcun üzerine faiz olarak ekleniyor. Türkiye dışarıya, bir hafta önceye göre artık çok daha fazla faiz ödüyor.

Borç demişken… Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu, ilk 3 aylık dönemde 13 milyar dolar arttı. 161 milyar doların üzerine çıktı. Bu bir rekor! Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor.

Döviz dengemiz açık veriyor, kısa vadeli dış borç artıyor. Merkez Bankası da vatandaş kredi kartıyla nakit çekmesin, altın almasın diye faiz artıran düzenlemeler yapıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, paramız pul olmaya devam ediyor.

Bu işten faiz lobileri, dolar baronları kazanıyor, milletin payına da işsizlik ve hayat pahalılığı düşüyor. Bu yılın ilk 3 ayında; İşsiz sayısı bir önceki 3 aya göre 719 bin kişi artmış. 8 milyon 564 bin kişiye ulaşmış. Bu dünyada 96 ülkenin nüfusundan fazla.

Türkiye için karar ver! Yoksulluk kader değildir, işsizlik kader değildir, Böyle devam etmesin diyorsan, 28 Mayıs'ta, Sandıkta, Oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu'na...”

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