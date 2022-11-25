CHP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki. Erdoğan ''İstiklal’de şehit olan yavrumuzun kanını sandıkta bırakmayalım'' demişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada terör saldırılarından söz ederken “Şehit edilen 3 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım. Aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım” ifadelerini kullamıştı.

CHP Sözcüsü Öztrak konuşmasında Erdoğan’ın bu açıklamalarını hedef alarak şunları söyledi:

“VİCDAN FALAN YOKTUR”

“Rezalet. Yani şehit yavrumuzun na'şı üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmak çok açık söyleyeyim vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. 3 yaşındaki yavrumuzun tabutunun yanına seçim sandığını koyanda vicdan falan yoktur. Ama biz bu vicdansızlığın aynısını daha öncede şehit cenazelerinin üzerine elini koyup nutuk atılırken de gördük. Siyasette omurganın ne kadar önemli olduğunu konuşmamda belirtmiştim. Siyasetçinin omurgası fikri tutarlılığıdır, ilkeleridir, değerleridir.

Milletimiz oy için İmralı'dan mektup dilenenin kim olduğunu, devletin televizyonuna terörist başının kardeşini kimin çıkardığını unutmadı. Vatandaşlarımız İstanbul Belediye seçimlerinde Binali mi, Sisi mi diye bağıran Erdoğan'ın sonra gidip 5 milyar dolar için Sisi'nin eline nasıl kapandığını gördü. Hiç kusura bakmasın bunları yapanın siyasi omurgası lades kemiğinden farksızdır. Ve biliyoruz ki, milletimizin feraseti yüksektir. Vatandaşlarımız sandıkta gereğini yapacaktır. Bu kifayetsizleri evlerine gönderecektir.”

Biz buradan sesleniyoruz. Onu bunu suçlamayı bırakın, vergi ve harçlara uygulanacak zammı, yarıya indirme yetkiniz var. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yüzde 80 indirim yetkiniz var. Bu yetkileri kullanın. Vatandaşı, sebep olduğunuz hayat pahalılığına bir defa daha ezdirmeyin. Vatandaşı kamu zamlarıyla bu seferde çifte kavurmayın. Milletimiz Erdoğan yüzünden evi de, arabayı da ancak rüyasında görür hale geldi. Erdoğan, sebebi olduğu enflasyon tsunamisiyle, insanlarımızın, ailesine yuva olacak bir ev, ayağını yerden kesecek bir araba alma hayallerini çaldı.

Genel Başkanımız, otomobilde ÖTV indirimi sözünü verince, bunlar da çıktılar, “Biz matrah indirimi yapacağız” dediler. Ama hep söylüyoruz, bunların her işleri makyaj, işleri algı, işleri yalan dolan… Yaptıkları matrah düzenlemesinde, dağ fare bile doğurmadı. Ne sektör, ne de vatandaş mutlu oldu. Yapılan düzenleme sınırlı araçta ve son derece sınırlı modellerde etkili olacak. Yılbaşında otomobillere gelecek yeni zamlarla da, bu düzenlemenin etkisi tamamen kaybolacak.

İşte daha geçtiğimiz aylarda millete TOGG'u gösterdiler, ama milletin binebileceği TOGG'un ancak 2027'de piyasaya sürülebileceğini bugün TOGG'un genel müdürü açıklıyor. Biz buradan bir defa daha milletimize sesleniyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Sandık ufukta göründü. Milletimizin, sizlerin çalınan umutlarını, hiç merak etmeyin biz telafi edeceğiz.Genel Başkanımızın ÖTV indirimi sözünü seçimden sonra yerine getireceğiz.

“SİSİ'NİN ELİNİ SIKMADI, KÖFTELEDİ”

Hem içeriden hem de dışarıdan para bulmak giderek zorlaşıyor. Saray ekonomide sıkışıyor, sıkıştıkça da emir almaya başlıyor. Suudi Arabistan Erdoğan'a ‘Sisi'nin elini sık, 5 milyar doları Merkez Bankana yatırayım’ diyor. Hoop bir de bakıyoruz bırakın el sıkmayı, o el avuçlar arasına alınıp bir de köfteleniyor.

5 milyar dolara, ‘Katil Sisi’, “Zalim Sisi”, “Darbeci Sisi”, bir anda oluyor “Dostum Sisi”… Meydanlarda ardından hıçkıra hıçkıra ağlanan, dört parmak yapıp selamlatılan Rabia, Katar topraklarına defnediliyor… Şimdi de AK Partili belediyeler, meydanlara diktikleri Rabia heykellerini toplayıp, kaldırmakla meşguller. Erdoğan da bu aralar doların yeşili için, kirlettiği testiden kana kana su içmeye devam ediyor. ”

SINAV TAKVİMİ AÇIKLAMASI

ÖSYM sınav takviminin öne çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Öztrak, “Şimdi bu hükümetin artık ülkeyi yönetme kabiliyetinin kalmadığını, devlette ciddi bir yönetim krizi yaşandığını biz uzun zamandır söylüyoruz. Yani şu manzaraya bakın, devletimiz bir sınavı bile doğru düzgün yapamayacak hale geldi. KPSS'deki skandallar zinciri hafızalarda. Şimdi de doğru düzgün tarih belirleyemiyorlar YKS'yi erteliyorlar.

Bu hükümetin mefluç olduğunu ayan beyan ortaya koymaktadır. Yani seçim tarihine, açıkçası seçimin kanunen ne zaman yapılacağı belli, siz geliyorsunuz bu tarihe üniversite sınavını koyuyorsunuz. Ama bu arada da ifade edelim. Bu bizim, bu bezirganların vermiş oldukları seçim tarihlerine güvendiğimiz anlamına da gelmesin. Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”