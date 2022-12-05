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CHP’den TÜİK’İn açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in bugün açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri için, "Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz. Bugün sorumluluktan kaçmaya çalışan, yarın sonuçlarından kaçamaz" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 21:35
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CHP'li Faik Öztrak'tan TÜİK’İn açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

CHP’den TÜİK’İn açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in bugün açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 12 aylık tüketici enflasyonu ve gıda enflasyonu verilerini paylaşan Öztrak, şunları kaydetti:

“Fiyat etiketleri şişerken, enflasyon düşüyor. Enflasyonda ‘baz mevsimi’ başladı. Tarihimizde hiç görülmemiş bir hızda enflasyonu şahlandırdılar. Beceriksizlik çıtasını o kadar yükseğe koydular ki, artık beceriksizlikte kendilerini aşamayınca, enflasyonun gazı da kesildi.

Şimdi sorumluluktan kaçmak için algı operasyonlarına hız vermeye sıra geldi. Millet bizzat yaşadığı ekonomik yıkıma yabancılaştırılacak. Enflasyonun yüzde 19’dan, yüzde 84’e düşürüldüğüne inandırılmaya çalışılacak. Yandaş kalemler, troller, tam gaz dezenformasyon fırtınası estirecek.

Yeter ki bu kifayetsizlerin beceriksizlikleri hiç konuşulmasın. Yeter ki tüm dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de gıda enflasyonunun yüzde 102’yi aştığı, gıda enflasyonunda yeni bir rekor kırıldığı, mutfaklarda yangının büyüdüğü haber olmasın.

‘Boş teneke çok ses çıkarır.’ Bu kifayetsizler gürültü yaparak, dersi kaynatmak isteseler de, milletimiz sandıkta bunlara okkalı bir ders vermeye hazırlanıyor. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz. Bugün sorumluluktan kaçmaya çalışan, yarın sonuçlarından kaçamaz.”

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