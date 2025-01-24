CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gökçen, "Bu mantıkla herkesin özgürlüğü tehlikededir. Milyonlarca insan Gezi’deydi. Hepimiz Gezi’deydik" ifadelerini kullanarak ünlü menajerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi: "Gören de 78 insanın ölümünden sorumlu diye düşünür. Ama yok. Yine Gezi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birine kafayı takıyor, önce sosyal medyada bir suç uydurmaya çalışıyor, uymuyorsa yeni suçlar arıyor. Delil toplama işi de zamana bırakılıyor. Bu mantıkla herkesin özgürlüğü tehlikededir. Milyonlarca insan Gezi’deydi. Hepimiz Gezi’deydik."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerinde yer aldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"BU MANTIKLA HERKESİN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gören de 78 insanın ölümünden sorumlu diye düşünür. Ama yok, yine Gezi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birine kafayı takıyor, önce sosyal medyada bir suç uydurmaya çalışıyor, uymuyorsa yeni suçlar arıyor. Delil toplama işi de zamana bırakılıyor. Bu mantıkla herkesin özgürlüğü tehlikededir. Milyonlarca insan Gezi’deydi. Hepimiz Gezi’deydik. Size çok büyük bir acı verdiğini biliyoruz ama Gezi’de milyonlarca gencin yaşadıklarını hafızalardan silemeyecek, tarihi silip yeniden yazamayacaksınız" ifadesini kullandı.

CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik

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