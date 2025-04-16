CHP'li Gökhan Zeybek partisinin oy oranını açıkladı. Bu sonuçlar bomba etkisi yarattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ''Bu hafta şahsıma ve partimize yapılan sunumlarda 26 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığımız anketlerde yüzde 38,5 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisidir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi; belediye başkanlarımızın yerelde yapmış oldukları çalışmaların toplumda geniş kabul görüyor olmasıdır'' dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’da bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Altınordu Belediyesi’ni ziyaret etti. Zeybek’e ziyaretlerinde CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, ilçe belediye başkanları ve partinin il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Belediye Başkanı Ulaş Tepe tarafından karşılanan Zeybek, hayata geçirilen projeler ve belediyenin çalışmalarına ilişkin Tepe’den bilgi aldı.

Özgür Özel’in genel başkanlık görevine gelmesiyle birlikte Türkiye’deki belediyelerin çalışmalarının sistematik olarak ölçüldüğünü belirten Zeybek, şunları söyledi:

''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in göreve gelmesiyle birlikte sürekli ve düzenli olarak Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ve diğer büyükşehir belediyelerini sistematik olarak ölçüyoruz. Bu ölçümün değerlendirmesini ve raporlamasını da hep beraber yapıyoruz. Ordu, Büyükşehir Belediyesi olmasından bu yana uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmemişti ama bütün hazırlıklarımız ve temennilerimiz 2029 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde hem Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni hem de hem de Ordu’nun pek çok büyük ilçesiyle birlikte bugünkü belediyelerimizi kazanarak mecliste çoğunluğun sağlanmasıdır."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Sayısal verilerimizin tamamı Ordu’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olduğunu gösteriyor. Bugün bir yerel seçim olması durumunda CHP, açık ara birinci parti olma özelliğini koruyor. Bu hafta şahsıma ve partimize yapılan sunumlarda 26 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığımız anketlerde yüzde 38,5 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisidir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi; belediye başkanlarımızın yerelde yapmış oldukları çalışmaların toplumda geniş kabul görüyor olmasıdır. Bunu hem Altınordu’da hem Ordu’daki diğer belediyelerimizde hem de 412 belediyemizin tamamında görmekteyiz. Bu da bizi mutlu etmektedir" dedi.

Zeybek "Burada gördük ki Ulaş Başkanımız bir yıl içerisinde Altınordu’nun portföyüne çok büyük katkılar yapmış. Bunun artarak devam edeceğini biliyorum. Genç belediye başkanlarımıza, kadın belediye başkanlarımıza güvenmenin nasıl sonuçlar doğurduğunu yaşayarak gördük. Son kurultayımızda da parti meclisimizin yaş ortalamasını yine 43’te tutmayı başardık ve yine genç ağırlıklı bir liste oluşturduk.'' diye konuştu.

Tepe de Zeybek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Altınordu’muz 92 mahalleden oluşan 235 bin nüfuslu bir şehir. Kentimizdeki bütün yatırımlarımızda yaşama, insana, çocuğa, kadına dokunan işler yapmayı ön planda tutuyoruz. Hemşehrilerimizin bize olan desteği ve güveniyle birlikte daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.