CHP’li Gürer acilen tespit edilmeli diyerek uyardı. Depremlerden Niğde’de etkilenmişti

CHP’li Ömer Fethi Gürer, Maraş ve Hatay depremleri nedeniyle Niğde’de yapılan tespitlerde kamu binalarının depremden etkilenmesinin kapsamlı araştırılması gerektiği söyledi.

Kamu kuruluşları; Bor Asım Eren ilkokulu, Niğde Mustafa Altıncu İlköğretim Okulu, Bor TOKİ ilköğretim Okulu, Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu, Bor Şehit Bora Çelik Anadolu lisesi,75 yıl Mustafa Altuncu ilkokulu, POMEM, Niğde Özel İdare Cami, Niğde Hüseyin Ülkü Caddesindeki Sağlık Ocağı, Özel İdare Cami, Cullaz Mescidi, Niğde Müzesi ve Bor Fizik Tedavi Merkezi ilk tespitlerde orta hasarlı yapılar olarak belirlendi. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı incelemeleri devam ediyor. İkinci incelemelere göre yapılar için son karar verilecek.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, farklı dönemlerde yapılan kamu kuruluşlarının Maraş ve Hatay depremlerinde etkilenmesinin kapsamlı araştırılması gerektiği söyledi. Gürer, “Niğde ili depremden en az etkilenmesi gereken bir coğrafyadadır. Niğde doğru zemin ve sağlıklı yapı ile depremin en düşük zarar vereceği iller arasında görülmektedir. Buna karşın Kahramanmaraş ve Hatay depreminde 901 bağımsız bölüm zarar görmesi dikkate değerdir. Bölgede Ecemiş ve Tuzgölü faylarının varlığına karşın, bilim insanları büyük bir deprem üretmeyeceği belirttiği bu faylar dışında Niğde deprem alanı dışındadır. Ancak çevrede deprem olaylarından Niğde’nin etkilendiği bu depremle de görülmüştür. Niğde bu bağlamda sağlam yapılar ile sorun yaşamayacağı ifade edilen il olarak önlemlerini derhal almalıdır. Kamu öncelikli olmak üzere yapı stokları acilen incelenip sorunlu yapılar dönüştürülmelidir” dedi.

Niğde’de önlem alınmasi halinde olası depremlerde güvenli il konumuna ulaşacağını ifade eden Gürer şunları söyledi; “Bu nedenle gereken çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri milat olmalıdır. Geleceği doğru kurma adına dönüşümü gereken yapılar devlet desteği ile acilen dönüşümü sağlanmalıdır. Kamu binaları bu bağlamda önemlidir. Niğde’de sorun olan okullar, hastaneler ve camiler derhal depreme dayanıklı yapılara dönüştürülmelidir. Niğde müzesi önemli bir müzedir. Bu bağlamda yeni bir müze binası yapılmalıdır. Dönüşmesi gereken konutlar için yurttaşlara gereken destekler sağlanmalıdır. Depremden etkilenen esnafa gereken desteklerde verilmelidir” diye konuştu.