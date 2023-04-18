CHP’li Gürer: Böyle giderse sömürge ülke durumuna düşeriz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim çalışmaları kapsamında başlattığı ilçe, belde ve köy gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Çiftlik ve Ulukışla ilçesinde üreticilerle bir araya gelen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde tarım alanında yapılan yanlışların, ülkemizde neden olduğu sorunlara dikkat çekip, Millet İttifakının iktidarında, tarımsal üretimde hayata geçirecekleri projeleri sıraladı.

TARIMSAL ÜRETİMDE DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİLDİK

Türkiye’nin tarımsal üretimde bazı ürünlerde dışa bağımlı hale getirildiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kanada’dan mercimek, Meksika’dan nohut, Yunanistan’dan pirinç, Bulgaristan’dan soğan, Mısır’dan patates, Ukrayna’dan ve Rusya’dan yağ ve buğday geliyor. Amerika’dan ceviz geliyor. Havamız, suyumuz, toprağımız, çiftçimiz var. Bizi dışa bağımlı hale getirdiler” diye konuştu.

SÖMÜRGE ÜLKE DURUMUNA DÜŞERİZ

Tarımda AKP’nin ülkemizde yaşattığı sorunların bu şekilde devam etmesi halinde, Türkiye’nin tarımsal üretimde sömürge durumuna düşme tehlikesinin bulunduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 milyon çiftçi tarımdan uzaklaştı. 5 milyon hektar tarım alanında şu anda ekim yapılmıyor” diyerek ülkemizde tarımın geldiği son noktayı rakamsal verilerle gözler önüne serdi.

TARIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidara geldiklerinde tarım alanında hayata geçirecekleri projelerden den bahsetti.

Kırsala geri dönüşü sağlayacaklarını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçiye destek vereceğiz; sopayla değil, onu anlayarak, onun sorunlarını çözerek Türkiye’de tarımı ayağa kaldıracağız” dedi.

MAZOTTA ÖTV VE KDV’YA KALDIRACAĞIZ

Mazotta ÖTV ve KDV’yi kaldıracaklarını, kredi faizlerini sileceklerini, çiftçinin traktörüne, tarlasına haciz gelmesine müsaade etmeyeceklerini, üreticinin 1 yıl öncesinden hangi ürünü ekeceğini bildiği bir sistemi hayata geçireceklerini, ektiği üründen zarar eden çiftçinin zararını karşılayacaklarını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ziraat Bankası’nı yeniden çiftçi kuruluşu haline getireceğiz. TMO’yu ithalatçı olmaktan çıkarıp çiftçiye hizmet eden kuruluş durumuna getireceğiz. İlaç, gübre ve tohumu tarım kredi kooperatifi uygun fiyata verecek, ürün satışını da uygun fiyatla yaparak hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

VURGUN DÜZENİNE SON VERECEĞİZ

Tarımda vurgun düzenine son verip, rantçıların her aşamada ceplerine para indirdikleri düzeni sonlandıracaklarını ifade eden Gürer, “Soğan 30 liraya kadar çıktı. Adana ve Reyhanlı’da erkenci soğan çıkmaya başladığı için piyasa kısmen dengeleniyor ama vurgunu vuran vur. Soğanın 30 liraya çıkmasının çiftçiye hiçbir faydası olmadı” dedi.

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİNİN SGK PRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Kırsala dönen çiftçilerin kadınları ve gençlerin SGK primlerinin devlet tarafında ödeneceğini, gençlerin yeniden tarımla buluşturulacağını, “Yandaşın değiş üretim yapanın yanında olacağız, teşvik desteklerini üretim yapana vereceğiz” şeklinde konuştu.

TARIMDA PLANLAMA AKP’NIN AKLINA YENİ GELMİŞ

AKP iktidarının seçime sayılı günler kala ‘tarımda planlamadan’ bahsetmeye başladığını söyleyen Gürer, “21 yıl sonra akıllarına yeni gelmiş, planlamadan söz ediyorlar. Hayvancılığın canına okudular; süt ineklerin, gebe inekler kesime gitti. Çünkü yem fiyatları düşmediği için sürekli yeme zam geldiği için üretici dayanamadı ve süt ineklerini bile kesime gönderdi. 50 kiloluk yem 400 liraya dayandı. Samanın tonu 1500 liradan 3 bin liraya çıktı. Yonca 3 liradan 7 liraya yükseldi. Biz yemi de sübvanse edeceğiz. Çitçinin yanında olan kuruluşları yeniden faaliyete sokacağız” ifadelerini kullandı.

İSTİKRAR ŞART

Tarımdan istikrarın önemine de değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İstikrar olmaz ise düzen tutmaz ise ürün değer bulmaz ise ileride tarımda sorun yaşanır. Ürün işlenmiş, dondurulmuş gıdaya dönüşür, katma değerli ürün haline getirilirse o ürün çürümez. O ürünü yalnızca ürün olarak satarsan, o ürün çürür. O ürünü biz çürütmeyeceğiz” şeklinde konuştu.