CHP’li Gürer: Gençler ve çocuklar için geleceği güzel kılacağız

Editör: Osmancan Erok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

CHP Milletvekili Gürer, seçim çalışmaları kapsamında gittiği yerleşim birimlerinde gençlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

iktidarlarında hayata geçirecekleri projeler kapsamında, gençlere yönelik düzenlemelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Gürer "Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, CHP mecliste 1. Parti olması ile ülkede yeni bir dönem başlayacağını ,hakça ve adil bir düzen kurulacağını söyledi. Çiftlik ilçesi ve kasabalarında konuşmalar yapan Gürer AKP iktidarları döneminde çalışma yaşamının modern köleliğe döndüğünü belirtip bu süreçte 14 Mayıs seçimlerinde vereceğiniz oylarla sona erecek işçi emekçi hakkını alacaktır “ dedi. Deva Partisi ve Saadet Partisi il başkanlarınızda katıldığı toplantılarda Gürer, "Bizim ötekimiz olmayacak. Ayrıştırmadan, herkesin ve her kesimin sorunlarını çözmek için çalışacağız “ diye konuştu.

ULUSAL GENÇLİK STRATEJİSİ

Gürer, gençlerle ilgili yapacaklarını da anlattı. İlk iş olarak işsizlikle mücadele edip, atanamayan binlerce mezun gencin atamalarının sağlanacağını ifade etti. “Ulusal Gençlik Stratejisini” hazırlayacaklarını belirten Gürer "Gençlerin içine düşürüldüğü psikolojik sorunlardan arındırılıp geleceğe umutla bakması ve özgürce yaşaması iktidarımızda sağlanacaktır” dedi. Gençlerin her alanda sorunlarının çözülmesi yanında çırak ve stajyer olarak işe başlamış olan 18 yaş altı gençlerin yaşlılık sigortası da işe başladığı gün olması gerektiğini ifade etti. İş cinayetleri ve çocuk işçiliğin de önemli sorun olduğunu da ifade eden Gürer "Tarımda da gençlerin yer alması için kırsala dönen gençlerin tarımla uğraşmaları durumunda SGK primini devlet sağlayacaktır” diye konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “KYK kredi ve burs tutarlarını artıracağız. KYK borçlarında 2 yıl olan geri ödemesiz dönemi uzatacak, ödemeler devam ederken işsiz kalanlar için ödemeleri erteleyecek, aylık taksit ödemelerini, aylık gelirin makul bir oranını aşmayacak şekilde düzenleyeceğiz” dedi.

KYK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, isteyen öğrencilerin KYK borçlarını sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışarak kısa sürede ödemelerine imkan sağlayacaklarını da ifade ederek, “İstihdamı artırmak için sağlayacağımız hibe, vergi, prim, kredi, diğer finansman ve benzeri teşvikleri gençler lehine güçlendirerek ve farklılaştırarak genç istihdamını destekleyeceğiz” diye konuştu.

YETENEK TAKİP VE GELİŞTİRME

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yetenek Takip ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kuracaklarını da ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sportif faaliyetler ve spor yapacak gençler için hayata geçirecekleri düzenlemeleri de şu şekilde sıraladı:

“Spor ekipmanları üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Spor sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi sigorta ve finansman modellerini teşvik edeceğiz. Federasyon başkanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son verecek, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak, federasyonları tam özerk hale getirecek, federasyonlarda siyasi kadrolaşmalara ve akrabalık, yakınlık ilişkilerine son vereceğiz.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramı olduğunu ancak ülkemizde bayramın buruk kutlandığını da belirtti. ”Emek en yüce değer” olduğunu herkes ifade etse de emekçinin ve İşçinin hakkının verilmesine iş gelince siyasi iktidarın baskıcı yüzü ortaya çıktığına işaret eden Gürer, "Grevlerin yapılamadığı, toplu iş sözleşmelerinde emekçinin hakkı olabildiğince sınırlandığı, güvencesiz, sendikasız yaşamın özendirildiği, hak mücadelesi engellendiği, taşeron kadrosu verilmediği, emeklilik hakkı dahi sorunlu kılındığı, bu süreçte ağız tadı ile bir işçi bayramı kutlatmıyorlar “ diye konuştu.