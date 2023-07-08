CHP’li Gürer TMO’yu eleştirdi: Üreticiyi tüccara mahkum etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimde yaşanan sorunların üzerine CHP grubu adına söz alarak , özellikle buğday üretimiyle ilgili sorunlara değindi.

Tarımda planlama ve öngörü olmaz ise sorunların üstesinden gelinemeyeceğine dikkat çenen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti dönemlerinde çiftçi sayısının azaldığını, ekim alanların daraldığını ve tarımda sorunların giderek katlandığını anlattı.

2 MİLYAR 131 MİLYON DOLARLIK İTHALAT

Konuşmasında buğday üretimindeki sorunlara da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), geçtiğimiz yıl seçim geliyor diye buğdaya geçmişe göre iyi bir taban fiyat verdi. Çiftçi de bunu görünce, geçtiğimiz yılın sonunda ekimini yaparken daha fazla buğday ekti. Buğday ekimi yaptığı süreç sonunda ürünün hasat dönemi de mayısta Çukurova'da başladı, diğer bölgelerde devam ediyor ama Toprak Mahsulleri Ofisi bir hata yaptı, siyasi iktidarı da yanıltı. Stoklarını yeterli hâle getirmek için yurt dışından alıma girdi. Hasat yapılmadan önce alıma girdiği için de depolarını ithal buğdayla doldurdu. 6,5 milyon ton, beş ayda buğday ithal etti; 2 milyar 131 milyon dolar dövizimizi yurt dışına teslim etti" şeklinde konuştu..

ENFLASYON YÜZDE 40, BUĞDAY TABAN FİYAT ARTIŞI YÜZDE 24

Bu yıl ki taban fiyatın geçen yıla göre yüzde 24 arttığını ancak enflasyonun yüzde 40’lar seviyesinde olduğunu aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; buna rağmen, yine de Toprak Mahsulleri Ofisi alıma giremediğini, çünkü deposunda yer olmadığını belirtti. Gürer "TMO,Lisanslı depoculuk yapılan yerlerde de "Buğdayı onlara götürün." dedi ama 42 ilde lisanslı depoculuk var, diğer illerde yok, örneğin Niğde'de lisanslı depoculuk da yok. Sonra, randevulu alım sistemi tıkanınca çiftçiyi tüccara mahkûm etti, tüccar da durumdan haberdar olunca fiyatı kırdı” diye konuştu.

TMO’da Randevulu alım sisteminin tıkandığı için çiftçinin tüccara mahkum edildiğine de değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şu anda girdi maliyetlerine göre çiftçi ürününü ürettiğinin altında fiyatla tüccara vermek zorunda kalıyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN BORCU 415 MİLYAR LİRAYI BULDU

Çiftçinin bankalara 415 milyar lira borcunun olduğuna da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin borçlarını ödemek için ürünü düşük fiyata satmak zorunda kaldığını anlattı.

PLANLAMA YOK

AK Parti’nin tarımda uyguladığı yanlış politikalarla, bu yıl çiftçinin para kazanamadığı için ekim, kasım, aralıkta belki de buğday ekiminden uzaklaşacak duruma geleceğini anlatan Gürer, “Bu, daha çok ithalat demek, daha çok sorun demek. Ve planlama olmadıkça da cepte para alım gücü de düştükçe gidip raftaki ürünü alacak durum olmayacak ya da rafta ürün ortadan kalkınca açlıkla tehdit edilir duruma geleceğiz” dedi.

TMO ALIMLARINDA BİLE AYIRIM MI YAPILIYOR?

CHP Milletvekili Gürer, Meclis kürsüsünden AK Partili milletvekillerine, “Sizin bulunduğumuz yörelerde ofislerden çiftçiler randevu alıp buğdaylarını götürüp verebiliyorlar mı; size şikâyet etmiyorlar mı?” diye sordu.

AK Parti sıralarından “veriyorlar” sesleri yükselince, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Orada da mı ayrım yapıyorsunuz? Orada da mı yandaşınız var da sizinkiler veriyor, bizimkiler veremiyor? Orada da mı bu olaylara bu şekilde bakıyorsunuz? Toprak Mahsulleri Ofisinin randevu sistemine girin bakalım, randevu veriyor mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

TMO’YA SERT ELEŞTİRİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasının son bölümünde TMO’nun uygulamasını eleştirerek, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

“Toprak Mahsulleri Ofisinin randevu sistemine girin bakalım, randevu veriyor mu? Otuz gün sonra ödeme, çiftçiye gerekli desteği verme, ondan sonra Türkiye'yi ithalata mahkûm et, Ukrayna'dan gelecek, Rusya'dan gelecek buğdayı gözetle, tahıl koridoru tıkanırsa buğday kaç liraya fırlayacak onu düşün. Gelin, kendi ülkemizin çiftçisine sahip çıkalım"