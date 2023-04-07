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CHP’li Gürer’den Nebati’ye sert eleştiri: Soğan ve patates fakirin sofra aşıdır

Hazine Bakanının, soğanın sofradaki önemini bilmediğini belirten CHP Milletvekili Gürer, “Soğan ve patates fakirin sofra aşıdır” dedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:47
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CHP’li Gürer’den Nebati’ye sert eleştiri: Soğan ve patates fakirin sofra aşıdır

CHP’li Gürer’den Nebati’ye sert eleştiri: Soğan ve patates fakirin sofra aşıdır
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YENİÇAĞ/ ÖZGE CEREN ÇİMEN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son günlerde market fiyatları 20 liranın üzerinde çıkan soğan fiyatlarının artışıyla ilgili tartışmalara, ‘soğanı gündemden çıkaralım” diyerek yeni bir boyut kazandıran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye sert sözlerle eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, tarımla ilgili açıklamalarında soğan fiyatlarıyla ilgili "Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım." İfadelerini kullandığını aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde ortalama yıllık 2 milyon 500 bin ton soğan üretiliyor. Soğanda arz açığımız yoktu, neden zincir koptu, bunu gözlemlemesi gerekirken bir de ‘Soğanı gündemden çıkaralım’ diyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada soğan tüketiminin kişi başına 6 kilogram iken ülkemizde 22 kilo soğan tüketildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her evde soğan tüketilir, soğanın sofradaki öneminden bihaber Bakanımız var” diye konuştu.

“Bakan, soğanı bırak borsa oyna diyebilirdi” ifadelerini kullanan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Sayın Bakan, hububat ve bakliyat ile soğan ve patates fakir fukaranın sofra aşıdır. Yanlış tarım politikalarınızla soğana dahi insanımızı muhtaç ettiniz, kendi kendine yeten ülkenin soğanı taneyle satılır oldu; bu ayıp size yeter de artar.”

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