CHP'li isim iktidarın asıl amacını açıkladı! AKP kulisleri karışacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Ortada bir suç bulunamayınca yeni yeni operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu sabah yaşanan budur. Hukuku tersten işleterek bir iş yapmaya çalışıyorlar. Esenyurt ile başlayan, İBB ile devam eden, onlarca insana yapılan operasyon, tutuklama ve gözaltılarda kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin adı, iftira at kurtul düzenidir. İnsanlar özgürlükleriyle, aileleriyle, çocuklarıyla tehdit edilerek iftira atmaya zorlanıyor. Amaçladıkları şeyi de çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisiz bir Türkiye hayal ediyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar"

ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'yi hedef alan soruşturma kapsamında CHP'li belediyelere yönelik başlattığı operasyona tepki gösterdi.

Çelik, operasyonlar sonrası nasıl bir süreç izleyeceklerini "Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il kadın ve gençlik kolu başkanımızla il binamızda toplanacağız ve orada bir kriz yönetim planımız var. Kriz yönetim planımız çerçevesinde arkadaşlarımızı görevlendireceğiz operasyon yapılan belediyelerle ilgili. Avukatlarımız Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğünden süreci takip edecekler. Bir örgütsel çağrı il binasına yapmadık" sözleriyle anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bu sabah operasyonlara ilişkin iki ayrı telefon görüşmesi yaptığını aktaran Çelik, "İstanbul’daki sürece yönelik kendisini bilgilendirdim. Şu ana kadar mitinglerin iptaline ilişkin alınmış bir karar yok. Genel Başkan’ın programı ile ilgili değişiklik kararı almış değiliz" diye konuştu.

"SANDIĞIN SEMBOLİK OLDUĞU BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR"

"Güne yine bir şafak operasyonu ile uyandık. 200 günü aşkın zamandır toplumu alıştırmaya çalıştıkları bir operasyon bu" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Ortada bir suç bulunamayınca yeni yeni operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu sabah yaşanan budur. Hukuku tersten işleterek bir iş yapmaya çalışıyorlar. Esenyurt ile başlayan, İBB ile devam eden, onlarca insana yapılan operasyon, tutuklama ve gözaltılarda kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin adı, iftira at kurtul düzenidir. İnsanlar özgürlükleriyle, aileleriyle, çocuklarıyla tehdit edilerek iftira atmaya zorlanıyor. Amaçladıkları şeyi de çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisiz bir Türkiye hayal ediyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar.

"İFTİRA AT KURTUL DÜZENİ"

İl Başkanı Özgür Çelik, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığında kameraların karşısına geçerek şu ifadeleri kullandı:

"Normal koşullarda kamu görevlilerine soruşturma açılması İçişleri Bakanlığı iznine tabiyken masumiyet karinesi hiçe sayılarak savcılıklardan bir sabah vakti basın metni yayınlanarak operasyonlar gerçekleştiriliyor. Yani bu savcılıkların bakanlıklar üzerinde yetkiler kullandığının da bir göstergesi. Hukukun ayaklar altına alındığının bir göstergesi. Niçin 213 gündür 'iftira at kurtul' düzeni kuruldu diyoruz? Şunun için: Savcılık yine bir basın metni açıkladı: İçerisinde belli ifadeler var. Örneğin 'bir iş insanı etkin pişmanlıktan faydalandı' deniyor. 6 aydır tutuklu olan bu iş insanı 30.04 2025 tarihinde bir ifade vermiş. Sanıyoruz o ifade savcılık tarafından beğenilmemiş ki 11.05.2025'te bir ifade daha vermiş. Belli ihalelerden bahsetmiş, 2024 kampanyasına destek olma konusunda taleplerden bahsetmiş. Bir bağış yaptığını söylememiş. Oradaki ifade aynen şu: 'Zorlandım' demiş."

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAKLAR"

Özgür Çelik açıklamasında şu vurguyu yaptı:

"Cumhurbaşkanı adayını 15,5 oyla, 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu belirledi. Emin adımlarla iktidara gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Millet bu ifadelere inanmıyor. CHP'nin iktidar yürüyüşünü durduramayacaklar."