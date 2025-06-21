CHP’li isimden gündemi değiştirecek bomba iddia! 'Sıradaki hedef…'

19 Mart’ta yapılan İBB operasyonunda itirafçıların ifadeleri sonrası yeni yapılan operasyonla tutuklanan CHP’nin önceki dönem milletvekili Aykut Erdoğdu, Sözcü yazarı Uğur Dündar’a mektup yazdı. Dündar ise bugünkü köşe yazısında mektubu paylaştı. Erdoğdu, cezaevindeki kötü koşulları yazısında aktarırken, CHP’ye yapılan operasyonun aynısının diğer muhalefet partililerine de yapılacağını iddia etti.

CHP’Lİ İSİMDEN GÜNDEM OLACAK MEKTUP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürüttüğü İBB odaklı son soruşturmalarda pek çok isim tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında yer alan CHP’nin önceki dönem milletvekili Aykut Erdoğdu, Sözcü yazarı Uğur Dündar’a cezaevindeki hücresinden mektup yazdı.

ERDOĞDU: DELİLLERLE ANLATACAĞIM

Erdoğdu, rüşvet iddialarına ilişkin, “Yine de söyleyeyim ben hayatım boyunca rüşvet almadım, rüşvet vermedim, aracılık etmedim. Rüşvet konusu olamayacak kadar yüksek kamu yararı olan ve normalde gurur duyulması ve takdir edilmesi gereken bir talebi iletmem sebep gösterilerek saçma sapan bir biçimde tutuklandım.Suçsuzluğum er ya da geç ortaya çıkacak. Olmayan bir olayın olmadığını anlatacağım. Delilleriyle anlatacağım” yanıtını verdi.

“MUSLUK SUYU İÇTİM”

Erdoğdu cezaevinde yaşadığı kötü koşulları anlattı. Musluk suyunu içme durumuna kadar geldiğinin altını çizen Erdoğdu, şunları dile getirdi:

“Avlu dediğim 4 metreye 6 metre, 24 metre kare ve 10 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili gökyüzünü dikenli teller ve demir kafesler arasından görebildiğim bir kuyu burası. Benim hücremde giderler tıkalı olduğu için iki defa tuvalet, 5 defa mutfak taştı. Her gün hücre temizledim ve bunu aşağılama olarak değil vatani görevimin bir parçası kabul ettim. Mutfak sürekli taştığı için temizlik kovasında karavana tabaklarını yıkadım. Sigaraya para kalması için su alamadım. Musluk suyu içtim. İki hafta boyunca tuvaleti taşan, mutfağı taşan bir lağımın içinde yaşamak ve burayı temizlemek zorunda kaldım.”

“CHP’DEN SONRA SIRA DİĞER MUHALEFETE GELECEK”

CHP’den sonra diğer muhaliflerin operasyonda hedef olacağını söyleyen Erdoğdu, “Fırsatını buldukları anda bir operasyonla CHP’nin bölünüp parçalanmaya çalışılacağını bekliyorum. Bu konuda tek beklenmeyen milletimizin büyük demokratik tepkisi ve jeostratejik gelişmeler. Ortamı müsait gördüklerinde ve fırsatını bulduklarında operasyonlarını planlı bir biçimde gerçekleştirecekler. CHP’ye operasyon tamamlandıktan sonra sıra diğer muhalefete gelecek. DEM Parti açılım süreci ile devşirilecek. Diğer muhalefet transferlerle eritilecek buna direnenler terörize edilerek enterne edilecek. Bu arada muhalif basın susturulmak için tehdit edilecek bu tehditlere direnen gazete ve televizyonlar susturulacak” ifadelerini kullandı.