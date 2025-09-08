CHP’li isimden gündemi sarsacak ‘torpil’ iddiası! Ankara’da bomba etkisi yarattı…

Yurt dışındaki adalet müşavirliklerine yapılan atamalarla ilgili tartışmalar, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun’un Adalet Bakanlığı’na sunduğu soru önergesiyle Meclis’e taşındı. Nefes yazarı Nuray Babacan, önergeyi köşe yazısında paylaştı. Önergede liyakat ve ehliyet kriterlerinin gözetilmeden, AKP’lilerin yakınlarının “ballı” görevlere atandığı iddiaları yer alıyor. Atanan hakim ve savcıların yasadaki şartları taşımadığı, 7 bin Euro maaşın yanı sıra hakim-savcı maaşlarını da almaya devam ettikleri öne sürülüyor.

YURT DIŞI GÖREVLERDE LİYAKAT TARTIŞMASI

CHP’li Uzun, önergesinde kamuoyuna yansıyan iddialara atıfta bulunarak, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında ve yurt dışında görevlendirilen hakim-savcıların 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 37. maddesindeki 5 yıl kıdem şartını taşımadığını belirtti. Önergede, bu atamaların liyakat ve kıdem kriterlerini sorgulayan soru işaretleri yarattığı vurgulandı. Uzun bakanlığın, bu iddialara tek tek yanıt vermesi hukuki bir zorunluluk olarak belirtti.

SORU ÖNERGESİNDEKİ DETAYLI İDDİALAR

Uzun’un önergesinde şu iddialar sıralandı: Kıdem şartını taşımayan hakim ve savcıların Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirildiği, hatta yurt dışına adalet müşaviri olarak atandığı. Bu kişilerin sayısı ve detayları soruldu. Uzun'un önergesinin tamamı şu şekilde;

- 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 37. maddesinde öngörülen 5 yıl kıdem şartını taşımamasına rağmen halen Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilen hakim ve savcı var mıdır? Varsa sayıları kaçtır?

- Kıdemi yetersiz olmasına rağmen halen daire başkanı veya genel müdür yardımcısı unvanıyla görev yapan kaç hakim bulunmaktadır?

- Malta’da görevlendirilen Emrecan Kılıç’ın 24. ve 27. Dönem Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın oğlu olduğu iddiaları doğru mudur? Bu görevlendirmede hangi kıdem, liyakat ve yabancı dil kriterleri gözetilmiştir?

- AK Parti Eski Grup Başkanı Naci Bostancı’nın akrabası Sevil Bostancı bugüne kadar kaç kez yurt dışında görevlendirilmiştir? Bu görevlendirmelerin süresi ve gerekçesi nedir?

Eski Yargıtay Üyesi Hakkı Manav’ın kızı, Yargıtay Savcısı Seda Manav bugüne kadar hangi yurt dışı görevlerde bulunmuştur? Görev süreleri ve kriterleri nelerdir?

Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın kardeşi hakim Abdullah Aydın kaç yıl süreyle yurt dışında Adalet Müşaviri olarak görev yapmıştır? Bu görevlendirmenin dayanağı nedir?

Bakanlık bünyesinde aynı anda birden fazla genel müdürlük görevi yürüttüğü iddia edilen Ömer Serdar Atabey görevlendirilmesinin hukuki ve idari gerekçesi nedir? (Bu ismin Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Mehmet Uçum’a yakın olduğu iddiaları konuşulmuştu.)

Yurt dışı görevlendirmelerde liyakat ve yabancı dil kriteri gözetilmekte midir? Bu görevlendirmeler için objektif bir değerlendirme sistemi mevcut mudur?

Son 5 yıl içerisinde bakanlık merkez teşkilatında görev yaparken yurt dışına adalet müşaviri veya başka unvanlarla görevlendirilen personelin isimleri, görev süreleri ve dayanak kriterleri nelerdir?

ATAMA ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Adalet Bakanlığı’nda torpilli atama şikayetleri yükselirken, yurt dışındaki adalet müşavirliklerinin verimliliği de ayrı bir tartışma konusu. İddiaya göre; Türkiye’yi yurt dışında adaletin vitrini olarak temsil edecek isimlerin bazıları, eş-dost-akraba ilişkileriyle ve yasa şartlarını aşarak atandı. Bakanlık, bu iddialara yönelik detaylı yanıt vermesi bekleniyor.