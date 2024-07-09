CHP’li isimden güzel haber geldi

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
CHP’li isimden güzel haber geldi

Kayseri Pınarbaşı Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır, 20 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede gözlerini açtı.

Yerel seçimlerde MHP’den CHP’ye geçen Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır, önceki başkan MHP’li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler tarafından önce darp edilip ardından silahlı saldırıya uğramıştı.

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20 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Ejder Uzunluoğlu ile yanındakiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Saldırıya uğrayan CHP’li Şerafettin Bahadır 20 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

CHP Kayseri İl Başkanlığı ise güzel haberi dün verdi. Parti tarafından yapılan açıklamada, Bahadır’ın gözlerini açtığını ve servisine alındığı belirtildi.

c1.jpg“GÖZLERİNİ AÇTI”

Parti, hastanede çekilen fotoğrafa “Belediye Meclis Üyesi adayımız Şerafettin Bahadır gözlerini açtı ve servise alındı. İl Başkanımız, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” notunu düştü.

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