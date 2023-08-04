CHP'li isimlerden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kurultay yapın ve aday olmayın

CHP'de yüksek sesle dile getirilen değişim çağrılarına bir yenisi daha eklendi. CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, yazılı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na "Kurultay'da aday olmayın" çağrısı yaptı.

CHP'li isimlerden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kurultay yapın ve aday olmayın

14 - 28 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçların ardından Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimlerin harekete geçmesi ile CHP'de seçim sonrası gündemden düşmeyen konu değişim talebi oldu. Parti içerisinde başlayan değişim çağrısı yüksek sesle dile getirilmeye devam ederken bir çağrıda CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden geldi.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin internet sitesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben bir yazı yayımlandı.

"KURULTAY’DA GENEL BAŞKAN ADAYI OLMAMANIZ EN DOĞRUSU OLACAK"

Eski CHP PM üyesi ve CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Kunter Öymen adıyla kaleme alınan mektupta, özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

Genel Başkan olduğunuz dönemde CHP’nin hiçbir seçimi kazanmadığı gerçeği dikkate alındığında, teokratik bir diktatörlük rejiminin yaşandığı bu karanlık yıllarda, CHP’nin ve Türkiye’nin geleceği için, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi ve cumhuriyetin korunması için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için, demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak, yerel seçimlerden önce Kurultay’ın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki Kurultay’da genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, Kurultay’daki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre-kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz, en doğrusu olacaktır.

"BASKI VE DAYATMALARIN SON BULMASI GEREKMEKTEDİR"

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yapan hareket, ayrıca şu değerlendirmeleri yaptı:

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin amacı, Cumhuriyet Halk Partisi’nde CHP’nin tarihsel ve kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkılması ve parti içi demokrasinin tesis edilmesidir…

Türkiye’nin kurucu ve ana muhalefet partisi CHP’de parti içi demokrasi sağlanmadan, Türkiye’de demokrasinin sağlanması olanaklı değildir.

CHP’de parti içi demokrasinin sağlanabilmesi için; sınırlı bir genel merkez kontenjanı hariç, milletvekillerinin ve adayların önseçimle belirlenmesi; parti içi eğitimin etkinleştirilmesi; partinin ilkeleriyle uyumlu sağlıklı bir üye yapılandırmasının sağlanması; kongrelerde ve kurultayda, blok listeyle seçime gidilmesinin zorlaştırılması, çarşaf listeyle seçime gidilmesinin kolaylaştırılması; kongrelerde ve kurultayda birden fazla adaya imza verilmesinin sağlanması; partinin yetkili organlarının çalıştırılması; Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin Parti Meclisi’nden atamayla değil, seçimle göreve gelmeleri; Genel Sekreterlik makamının yetkilerinin, örgütle bağlarını geliştirecek biçimde arttırılması; Kurultay iradesine, Parti Programı’nda ve Parti Tüzüğü’nde yer alan temel ilkelere uygun politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi; kongre ve kurultay süreçlerinde adaylar belirlenirken, genel merkez ve belediyeler tarafından uygulanan baskı ve dayatmaların son bulması gerekmektedir. CHP’de tabandan tavana bir örgütlenme modeli ancak bu yolla sağlanabilir, CHP ancak bu yolla halkın partisi olabilir ve oligarşik bir yapılanmadan kurtulabilir.”

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