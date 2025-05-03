CHP'li isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları!

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılmasının ardından 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından CHP'li isimlerden baş sağlığı mesajları da peş peşe geldi.

Siyasilerin Önder için yayımladığı mesajlar şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili, yazar, senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye bugün çok büyük bir değerini kaybetti. Güleryüzlü, barışçıl ve uzlaşmacı kişiliği hepimize mirastır. Toprak incitmesin...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin mesajı şöyle:

"İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder vefat etmiştir. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Huzur içinde uyusun.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan: Hayatını barış mücadelesine adamış bir insanı, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Meclis çatısı altında görev yaptığımız, sözüyle, duruşuyla iz bırakan bir insandı. Daha söyleyecek çok sözü, yürüyecek çok yolu vardı… Barışa, kardeşliğe ve umuda dair çok şey bıraktı ardında. Mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve tüm yol arkadaşlarına sabır diliyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Demokrasi ve barış mücadelesine verdiği katkı unutulmayacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, değerli insan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sırrı Süreyya Önder, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda sanatın, edebiyatın ve vicdanın diliyle konuşan özel bir insandı. Mizahı, zarafeti ve samimi diliyle kalplerde iz bıraktı. Böylesine değerli bir insanla mesai yapmak bizler için büyük şanstı… Ailesine, sevenlerine ve tüm DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onu, vicdanın sesi oluşu, tebessüm ettiren mizahı, yüreklere dokunuşu ve barış için yorulmadan verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.