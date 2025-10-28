TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve siyasi danışman Necati Özkan'ın “casusluk” iddiasıyla tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Tutuklkanmalara bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan geldi.

"85 MİLYON VATANDAŞIN BİLGİLERİ ÇALINDI"

Karabat, ülkenin sınırlarından dijital altyapısına kadar güvenlik zaaflarının derinleştiğini vurgulayarak, yıllardır ülkenin mahremini, bekasını koruyamayanların şimdi muhalefeti casuslukla suçladığını vurguladı. "Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını koruyamadılar; milyonlarca yabancı elini kolunu sallayarak ülkeye girdi." diyen Karabat, 85 milyon vatandaşın bilgilerinin çalındığını duyurdu.

"DEVLETİ YÖNETENLERİN DAHİ..."

Karabat'ın "Devleti yönetenlerin dahi kimlik bilgileri üç otuz paraya internette satışa çıkarıldı" ifadeleri dikkat çekti.

"FETÖ NE İSTEDİYSE VERİLDİ"

Geçmişte “kozmik oda”ya erişim sağlanmasına izin veren iktidarın, şimdi aynı söylemi muhalefete yöneltmesinin iki yüzlülük olduğunu söyleyen Karabat, FETÖ'ye ne istediyse verildiğini, Trump ne dediyse yapıldığını, Putin’e "gıklarını çıkaramadıklarını" kaydetti

"Devletin en mahrem bilgileri çoktan dış ülkelere gitti." diyen Karabat, AKP'yi suçlayarak, "Utanmadan Ekrem İmamoğlu’nu casuslukla suçluyor. Türkiye’de 67 banka var, dolandırıcılar hepsinin bilgilerine sahip. Vatandaş bankadan arandığını zannederek parasını kaptırıyor; çünkü bilgilerin sadece bankada olduğunu düşünüyor.

"TÜM SİSTEMLERDEN BİLGİLER SIZDIRILDI"

Oysa bu bilgiler çoktan suç ağlarının eline geçti. E-Devlet, E-Nabız, Dijital Vergi Dairesi, UYAP, POLNET, MERNİS… tüm bu sistemlerden bilgiler sızdırıldı." dedi.

"SORUMLU AKP'DİR"

Her gün binlerce vatandaşın telefonda, sahte kimlikle, kopya sim kartla dolandırıldığını hatırlatan Karabat "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır der atalarımız. İşte, bu güvenlik açıklarını kapatamayanlar şimdi İmamoğlu’na iftira atıyor. AKP diploma sahtekarlıklarının, kozmik sırların kaybedilmesinin, vatandaş bilgilerinin internette satışa çıkmasının sorumlusudur. Eğer bir casus arıyorsanız, meşruiyetini okyanus ötesinde arayanlara bakın!” ifadelerini kullandı.