CHP'li Karabat:Üretmeden tüketen toplum haline geldik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Karabat:Üretmeden tüketen toplum haline geldik

Türkiye üretimde de tüketimde de gün geçtikçe her gün daha da dışa bağımlı hale geldi. CHP’li Karabat 2024’ün ilk 7 ayında tüketim malı ithalatı yüzde 15,7 artışla 30,4 milyar dolar olduğunu, hammadde ve ara malı ithalatı da aynı dönemde yüzde 13,8 azalışla ve 138,4 milyar dolara gerilediğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TÜİK'in verilerine göre, "Bu yılın ilk 7 ayında tüketim malı ithalatı yüzde 15,7 artarak 30,4 milyar dolar oldu. Hammadde ve ara malı ithalatı da aynı dönemde yüzde 13,8 azaldı ve 138,4 milyar dolara indi. Tüketim malı ithalatımız sadece 7 ayda 2022'nin düzeyine geldi. Bu şekilde giderse 2024 sonu tüketim malı ithalatımız 50 milyar doları aşacak. Üretmeyen, hazır ürün alan bir ülke durumuna geliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İthalatın giderek yükseldiğini söyleyen Karabat, Türkiye'nin dışa bağımlı bir ülke haline gelebileceğine vurgu yaptı.

Karabat, şu ifadelere yer verdi.

fabrika1.jpg

Son Haberler
Efsane Albay İstiklal Hareketi Derneğini kurdu Gündem
Efsane Albay İstiklal Hareketi Derneğini kurdu
Ukrayna Rusya’daki 38 katlı binayı İHA ile vurdu! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi Dünya
Ukrayna Rusya’daki 38 katlı binayı İHA ile vurdu! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi
Efsane teknik direktör hayatını kaybetti Spor
Efsane teknik direktör hayatını kaybetti
Otomobil koyun sürüsüne daldı Gündem
Otomobil koyun sürüsüne daldı
'Renklere Yolculuk' belgesele konu oldu Kültür Sanat
'Renklere Yolculuk' belgesele konu oldu
Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor Gündem
Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor
Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti Yerel Haberler
Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti