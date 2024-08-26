CHP'li Karabat:Üretmeden tüketen toplum haline geldik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TÜİK'in verilerine göre, "Bu yılın ilk 7 ayında tüketim malı ithalatı yüzde 15,7 artarak 30,4 milyar dolar oldu. Hammadde ve ara malı ithalatı da aynı dönemde yüzde 13,8 azaldı ve 138,4 milyar dolara indi. Tüketim malı ithalatımız sadece 7 ayda 2022'nin düzeyine geldi. Bu şekilde giderse 2024 sonu tüketim malı ithalatımız 50 milyar doları aşacak. Üretmeyen, hazır ürün alan bir ülke durumuna geliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İthalatın giderek yükseldiğini söyleyen Karabat, Türkiye'nin dışa bağımlı bir ülke haline gelebileceğine vurgu yaptı.

Karabat, şu ifadelere yer verdi.