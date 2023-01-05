﻿CHP’li Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

Kalp damarındaki tıkanıklık balonla açılıp stent takılan Polat’ın durumunun iyi olduğu ancak hala yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi.

"BU YÜREK HİÇ SUSMAYACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahir Polat, "Yoğun iş tempomuz sebebiyle biraz yorgun düştüm, ancak iyiyim dostlar.. Bu vesileyle arayan, mesaj atan güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Bu yürek hiç susmayacak" ifadelerini kullandı

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