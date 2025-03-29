CHP'li Mahmut Tanal paylaştı: 'Polis yeleği bekçiye giydirildi' iddiası

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, yaptığı sosyal medya açıklamasında bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Polis yeleği bekçiye giydirilerek suç işleniyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken eylemcilere yönelik polis müdahaleleri de kamuoyunda tepki ile karşılanıyor.

Cumhuriyet'teki habere göre gelişmeler sürerken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal X hesabından bir açıklama yaptı. Tanal açıklamasında, "Ankara Kızılay’da kaydedilen bu görüntüde, polis unvanı ve görev alanı yalnızca kolluk kuvveti olan polis teşkilatına ait olan “Polis” ibareli yeleğin, bekçilere giydirildiği açıkça görülmektedir" ifadelerini paylaştı.