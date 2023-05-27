CHP'li Milletvekili'nden Türk çocuklarına ayrımcılık iddiası

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da 4 okulda yapılan projeyle Suriyeli öğrencilere ücretsiz yemek, servis, kıyafet ve kırtasiye malzemesi verildiğini belirterek, “Türk öğrenci oldu mu ücretli bunlar. Sadece Suriyeli öğrenci sayısı kadar Türk öğrencisine yemek veriyorlar. Suriyeli öğrenci sayısı 100 taneyse 100 tane de Türk öğrencilere veriyorlar. Diğer Türk öğrencilere vermiyorlar. Bir, bu ayrımcılıktır. Yani burada Türk vatandaşı olmak, Türk vatandaşı öğrencisi olmak dezavantajlı duruma getirilmiş durumdadır” dedi.

ANKA'nın hazırladığı habere göre, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ile birlikte, Şanlıurfa’da dört okulda uygulanan “Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)” ile ilgili açıklama yaptı. Tanal şunları söyledi:

“Değerli kardeşlerim şu anda Şanlıurfa ilindeyiz. Görüyorsunuz Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeyiz. Bu lisede olan nedir? Çarpıcı bir olay şu, burada yemek veriliyor. Suriyeli 100 öğrenci var. Suriyeli öğrencilerin hayrına da 100 Türk öğrencisine de yemek veriliyor. Yani ‘biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar’ derler ya işte bu Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde. ‘Sadece bu mu var?’ diyeceksiniz. Sadece bu değil kardeşim. Bu şekilde Suriyelilerle ilgili yapılan Şanlıurfa’da 4 tane proje var. Haliliye Borsa İstanbul Mesleki Teknik Lisesi, Urfa Mesleki Teknik Lisesi, Eyyübiye Gap Mesleki Teknik Lisesi ve Turgut Özal Lisesi… Buralarda kaç tane Suriyeli öğrenci varsa, o kadar Suriyeli öğrencinin hayrına o kadar da Türk öğrenci yemek yiyor. Eğer o gün yemek artarsa diğer Türk öğrencileri burada yemek yiyebiliyor, yemek artmazsa yiyemiyorlar.

“TÜRK VATANDAŞI ÖĞRENCİSİ OLMAK DEZAVANTAJLI DURUMA GETİRİLMİŞ DURUMDADIR”

Yine mayıs ve haziranda olmak üzere toplam 3 bin lira da Suriyeli öğrencilere destek veriliyor. Suriyeli öğrenci sayısı 100 taneyse 100 tane de Türk öğrencilere veriyorlar. Diğer Türk öğrencilere vermiyorlar. Bir, bu ayrımcılıktır. İki, bu eşitsizliktir. Üç, bu adaletsizliktir. Dört, toplumun içerisine nifak sokuyorlar, bu toplumu ayrıştırıyorlar. Yemeği veriyorsanız tüm öğrencilere verin, eğer yardım kartlarını veriyorsanız tüm öğrencilere verin. Kalkıp Suriyeli öğrenci kadar sadece o kadar da Türk öğrenciye vermeniz adaletsizliktir, hukuksuzluktur. Yani burada Türk vatandaşı olmak, Türk vatandaşı öğrencisi olmak dezavantajlı duruma getirilmiş durumdadır.

“ADALETSİZLİĞE SON VERİN”

Sadece ve sadece Suriyeli öğrenci sayısı kadar Türk öğrencisine yemek veriyorlar ama ayrıca Suriyeli öğrencilere burada bir, servis ücretsiz yani yol ücretsiz. İki, bunların giyimi, kuşamı, çantası, kitabı, kırtasiyesi bunların tamamı ücretsiz ama benim Türk öğrencime kıyafet vermiyor. Türk öğrencime ulaşım ücreti vermiyor. Türk öğrencime ayakkabı vermiyor. Türk öğrencime çanta vermiyor ama burada Suriyeli öğrencilere bu okul ve bahsettiğim diğer 4 tane okul bunların hepsinde buradaki Suriyeli öğrencilere yemek ücretsiz, kıyafet ücretsiz, ayakkabı ücretsiz, ulaşım ücretsiz ve aynı zamanda çantası da ücretsiz ama Türk öğrenci oldu mu ücretli bunlar. Bu eşitsizliğe, bu kayırmacılığa, bu adaletsizliğe hayır diyoruz. Pazar günkü seçim bunun tercihidir. Bunu da yapan bu siyasi iktidardır. Siyasi iktidarın bu adaletsizliğine dur demek için Kılıçdaroğlu’na destek veriniz.”

TANAL YEMEKHANEYE GİRİP, ÖGRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kentte 4 okulda uygulanan Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’ne (SEUP) ilişkin açıklamasıyla ilgili “Açıklamasının detayında, ayrımcılık itiraf ediliyor. Suriyeli öğrencilere ulaşım imkanı, kırtasiye, giysi, çanta, ayakkabı, nakit, limiti bol alışveriş kartı için ne diyorsunuz? Milli Eğitim’in kendi resmi sayfasında bile Suriyeli öğrencilere sağlanan avantajlardan, ücretsiz servis, öğle yemeği, kıyafet, çanta, kıyafet desteğinden bahsediliyor. Bu imkânlar, belirttiğimiz usulen seçilenler hariç, Türk öğrencilere tanınmıyor” dedi.