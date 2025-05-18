CHP'li Murat Bakan'dan İzmirlilere '19 Mayıs' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan yaptığı yazılı açıklamada, İzmirlileri yarın saat 18.00'de 19 Mayıs dolayısıyla düzenleyecekleri miting için Gündoğdu Meydanı’na davet etti.

Bakan; Karabağlar, Konak, Narlıdere, Torbalı ve Menderes’te partisinin belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleriyle beraber esnafı ziyaret etti, köyleri gezdi. Bakan ayrıca, herkesi 19 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’na davet etti.

Bakan, "Bugün Türkiye’de bir anayasa tanımazlık, hukuk devletini yok sayan bir yönetim anlayışı varsa; milletin iradesi gasbediliyorsa; gençlerin hayalleri bastırılmak, umutları yok edilmek isteniyorsa; işte o zaman 19 Mayıs’ı sadece bir bayram gibi değil, bir direniş günü gibi anlamak gerekir" dedi.

“DEMOKRASİYE VE ÖZGÜRLÜKLERE SAHİP ÇIKALIM”

Bakan, şu çağrıyı yaptı:

"Sevgili İzmirliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 106 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da, Samsun’a çıktığında, yalnızca bir kurtuluş mücadelesi başlatmadı, bir ulusun kendi geleceğine kendisinin karar vermesini sağladı. 19 Mayıs direnişin, uyanışın, umutsuzluğa ve yalnızlığa terk edilmiş bir halkın ‘Ben varım ve buradayım’ haykırışıdır. Bugün, o haykırışa ve iradeye sımsıkı sarılıyoruz. Çünkü hak arayanlar susturulmaya çalışılıyor, gençler sadece gelecek hayallerini yitirmiyor, anayasal hakları çerçevesinde itiraz etme haklarını kullandıkları için tutuklanıyor, seçilmiş belediye başkanları sarayın talimatıyla hareket eden yargı mensuplarınca tutuklanıyor.

Bugün, Türkiye’de bir anayasa tanımazlık, hukuk devletini yok sayan bir yönetim anlayışı varsa, milletin iradesi gasbediliyorsa, gençlerin hayalleri bastırılmak, umutları yok edilmek isteniyorsa, işte o zaman 19 Mayıs’ı sadece bir bayram gibi değil, bir direniş günü gibi anlamak gerekir. Tıpkı 1919’da olduğu gibi bu yüzden sokaklardayız, meydanlardayız, her yerde bir aradayız. Omuz omuza sesimizi yükselttiğimiz, haklarımızı aradığımız ve değişim talebimizi haykırdığımız bu meydanlar sadece bugünün iradesini yansıtmıyor, ülkemizin geleceğini de şekillendiriyor. İlk kurşunun atıldığı, umudun filizlendiği, özgürlüğün iliklerimize işlediği, kimliği ve ruhuyla ülkenin aydınlık yarınlarına ışık tutan eşsiz İzmir; yarın saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı’nda buluşalım. Cumhuriyetimize, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkalım.”