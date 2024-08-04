CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Instagram erişim engelini kınayarak, AK Parti'nin hukuk ve adalet normlarına riayet etmediğini ve toplumda ayrışma yaratacak kararlar aldığını ifade etti.

Özgür Karabat, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı olarak, Instagram'a uygulanan erişim engelini kınadı. Karabat, AKP'nin hukuk ve adalet ilkelerine riayet etmediğini, toplumsal ayrışmayı körükleyen ve ülkeye zararlı kararlar aldığını ifade etti. Ayrıca, yasakların, yolsuzlukların ve yoksulluğun ülkeyi kuşattığını sözlerine ekledi.

CHP'nin önde gelen ismi Özgür Karabat, Instagram'a getirilen erişim yasağını ele alarak, AKP'nin bu hareketiyle yine beklenen tutumu sergilediğini belirtti. Seçilmiş bir hükümetin, hukuk ve adalet anlayışından sapmaması gerektiğini, toplum içinde çatışma yaratıcı ve ülkeye zarar verici kararlar almanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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KARABAT, ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk… AKP, bu üç kavrama ‘3Y’ dedi ve bunlarla mücadele edeceği sözünü verdi. Ancak bugün, insanların konuşmaya korktuğu, gazetecilerin ve siyasetçilerin intikam hukuku ile hapse atıldığı, yolsuzluğun normalleştiği ve halkın yoksulluğa mahkum edildiği bir düzen yaratılmış durumda. AKP, Instagram’a erişimi yasaklayarak yine kendine özgü bir hareket sergiledi. Seçilmiş olmak, hukuka ve adalete uygun davranmak anlamına gelir, toplumu çatıştıracak ve ülkeye zarar verecek kararlar almak ise bunu yansıtmaz.

AKP, ideolojik zihniyetini dayatarak, başta yönetici aile fertleri olmak üzere rant sistemini devam ettirmek için her şeyi yapıyor. Hukukun değil, ideolojik liderlerinin emrini uygulayan bir bürokrasi ile karşı karşıyayız. AKP ve ortakları ülkemize her geçen gün daha fazla zarar veriyor. 85 milyon insan, bir avuç rantçı çapsızın oyuncağı haline gelmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu kamburlardan kurtulmak zorundadır; aksi halde yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklar bitmeyecektir."

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