CHP'li Özkoç: Deprem bölgesindeki insanlar işte bugün devleti bekliyorlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün TBMM Genel Kurulu’nda deprem bölgesindeki esnafın, sanayicinin, çiftçinin sorunlarına dikkat çekti. Özkoç, şunları söyledi:

“DEVLET BÖYLE BÜYÜK FELAKETLERDE VATANDAŞININ YANINDA OLMALIDIR”

“Öyle bir tablomuz var ki esnafın dükkânı yıkılmış, sanayicinin fabrikasında hasar var, çiftçimiz yem bulamıyor. Bütün bunların çözülmesi lazımken şimdi diyorlar ki, ‘Çiftçinin borcu var bankalara ödesin.” Nasıl ödeyecek? Esnafın kredi borcu var, ‘Ödesin.’ Dükkânı yıkılmış nasıl ödesin? Faizlerini de ödeyecek, bırakın faizlerini asıl parasını ödeyecek durumu yok. Devlet bunun için vardır. Devlet böyle büyük felaketlerde vatandaşının yanında olmalıdır.

Olağanüstü hallerde olağanüstü kararlar alınır. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin bir an önce kendisine dönmesi için ona güç vermek, destek vermek gerekir. Esnaf dediğiniz sıradan bir insan değildir. Esnaf bir kentin aynı zamanda ruhudur. Dükkânı yıkılmış faiz istiyorsun, hükümet olağanüstü kararlar almalıdır ki; dükkanı yıkılmışsa dahi bankalarda olan kredilerinin faizlerini silmelidir

“DEVLETİN GÜCÜNÜ DAİMA MUHAFAZA ETMELİYİZ”

6 Nisan’da çek-takas işlemlerinin yürürlüğe girecek olması sebebiyle deprem bölgesindeki esnaf sıkıntıda. Takas işleminin durdurulması ve sürenin uzatılması gerekiyor. Büyük felaketlerde büyük kararlar almak gerekir. Büyük felaketlerde devlet büyüklüğünü gösterir. Böyle zamanlarda vatandaşımıza sahip çıkamazsak, insanlarımızın gelecekte devlete karşı umudu zayıflar. Eğer bu olursa işte asıl bekâ sorunu odur. Devletin gücünü daima muhafaza etmeliyiz.

“DEVLETE EL UZATAN MİLLETİMİZİN ELİNİ ASLA GERİ ÇEVİRMEMELİYİZ”

Devlete el uzatan milletimizin elini asla geri çevirmemeliyiz. Zor günlerde onların yanında olmalıyız. Deprem bölgesindeki esnaf, deprem bölgesindeki iş insanı, deprem bölgesindeki dükkânı yıkılmış insanlar işte bugün devleti bekliyorlar. Yüzlerini de devlete dönmüşler. Eğer siz devleti temsilen iktidardayken yüzünüzü onlara dönmezseniz onlar da günü geldiğinde yüzünü sizden çevirirler.”