CHP'li Tuncay Özkan'ın acı günü

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın uzun süredir tedavi gören annesi Sulhiye Özkan hayatını kaybetti.

CHP'li Tuncay Özkan'ın acı günü

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, sosyal medyada yaptığı bir duyuru ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın uzun süredir tedavi gören annesi Sulhiye Özkan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bulut yayınladığı mesajda, "Meslek büyüğüm, ağabeyim Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan vefat etti. Sulhiye anneyi perşembe günü öğlen namazının ardından Ankara’dan uğurlayacağız" dedi.

TUNCAY ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Annesini kaybeden Tuncay Özkan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ACI KAYBIMIZ

Canımız, Annemiz Sulhiye Özkan’ı kaybettik. Çok büyük bir acı içindeyiz. Arayan, gelen, acımızı paylaşan bütün dostlara, büyük ailemize minnettarız. Sağ olun, varolun. A.Tuncay-Duygu Özkan. Torunu Güneş Özkan. Torunu Nazlıcan Özkan Ordulu, Damadı Emre Ordulu. Halise Nuran Özkan Belet-Damadı Haydar Ali Belet. Torunu Ziya Can Belet. Yahya Umut - Hatun Özkan. Torunu Özgür Aras Özkan. Not Çarşamba günü taziye evi adresi: MTA Müzesi Karşısı. Öğretmenler caddesi. Çam Apartmanı Numara: 33/27. 100 yıl. Ankara. Perşembe günü cenaze Ankara Karşıyaka Camisinde öğlen namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Cenazeye çelenk, çiçek gönderilmemesini, bunun yerine kız çocuklarının okuması için faaliyet gösteren vakıflara yardımda bulunulmasını rica ederiz.

lk.png

Öne Çıkanlar
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland alkol bağımlısı olduğunu açıkladı Magazin
Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland alkol bağımlısı olduğunu açıkladı
İşte cildinize Hollywood ışıltısı katmanın yolları Sağlık
İşte cildinize Hollywood ışıltısı katmanın yolları
Yeşil biber strese bire bir Şifalı Bitkiler
Yeşil biber strese bire bir
Bebeklerin öksürüğü nasıl kesilir Sağlık
Bebeklerin öksürüğü nasıl kesilir
Vişnenin yararları nelerdir Şifalı Bitkiler
Vişnenin yararları nelerdir
Cilt maskesi hazırlarken aman dikkat Sağlık
Cilt maskesi hazırlarken aman dikkat