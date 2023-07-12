CHP'li Tuncay Özkan'ın acı günü

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, sosyal medyada yaptığı bir duyuru ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın uzun süredir tedavi gören annesi Sulhiye Özkan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bulut yayınladığı mesajda, "Meslek büyüğüm, ağabeyim Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan vefat etti. Sulhiye anneyi perşembe günü öğlen namazının ardından Ankara’dan uğurlayacağız" dedi.

TUNCAY ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Annesini kaybeden Tuncay Özkan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ACI KAYBIMIZ

Canımız, Annemiz Sulhiye Özkan’ı kaybettik. Çok büyük bir acı içindeyiz. Arayan, gelen, acımızı paylaşan bütün dostlara, büyük ailemize minnettarız. Sağ olun, varolun. A.Tuncay-Duygu Özkan. Torunu Güneş Özkan. Torunu Nazlıcan Özkan Ordulu, Damadı Emre Ordulu. Halise Nuran Özkan Belet-Damadı Haydar Ali Belet. Torunu Ziya Can Belet. Yahya Umut - Hatun Özkan. Torunu Özgür Aras Özkan. Not Çarşamba günü taziye evi adresi: MTA Müzesi Karşısı. Öğretmenler caddesi. Çam Apartmanı Numara: 33/27. 100 yıl. Ankara. Perşembe günü cenaze Ankara Karşıyaka Camisinde öğlen namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Cenazeye çelenk, çiçek gönderilmemesini, bunun yerine kız çocuklarının okuması için faaliyet gösteren vakıflara yardımda bulunulmasını rica ederiz.