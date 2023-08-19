CHP’li ve Demokrat Partili vekiller birbirine girdi. Canlı yayında ‘taban’ gerginliği

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt arasında "değişim" tartışması yaşandı. Canlı yayında başlayan tartışmada tansiyon yükseldi, Tanrıkulu Enginyurt'a sert tepki gösterdi.

Sözcü TV'de İpek Özbey'in sunduğu "Karşı Karşıya" programına katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile CHP listelerinden seçime giren Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt arasında gergin anlar yaşandı.

CHP’deki değişim tartışmalarının gündemde olduğu programda Enginyurt, “Hala değişimdi dönüşümdü yenişimdi. Yahu yenin, dönüşün ya ama bir de bu milletin derdiyle dertlenin ya” dedi.

Tanrıkulu ise “Olur mu ya. Bugün CHP’liler, CHP kurultay yapmasında mı?" diye cevap verdi.

"TABANIN ANASI AĞLADI KONUŞMALARINIZ YÜZÜNDEN"

Listelerinden seçime girdikleri CHP'yi eleştiren Enginyurt, bu kez, “Tabanın anası ağladı konuşmalarınız yüzünden, 7 defa seçilen adam değişim istiyor. Allah’tan korkun. Önce değişime kendinizden başlayın” dedi.

"HEM CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK VEKİL OLACAKSIN HEM ELEŞTİRECEKSİN"

Tanrıkulu bu sözlere, “Hem diyorsun 78 yıldır partiyim hem de CHP listelerinden gireceksin vekil olacaksın, yüzde sıfırla ve geleceksin CHP'ye laf söyleyeceksin” diye yanıt verdi.

Enginyurt ise Tanrıkulu'na, “CHP listelerinden sıfır oyla girdi deme, demagoji yapma. 2019 da 600 bin oyu olan Demokrat Parti’ye 3 vekil verdiniz. Oyu bile olmayanlara 15 vekil verdiniz” sözleriyle tepki gösterdi.