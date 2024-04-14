CHP’li vekil teleferik tesisine verilen onayın belgelerini paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
CHP’li vekil teleferik tesisine verilen onayın belgelerini paylaştı
Antalya’da gerçekleşen teleferik kazasının ardından, teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir şirketin yaptığı ileri sürülmüş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, söz konusu iddiaları yalanlamıştı. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konu hakkındaki belgeleri paylaştı.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Antalya’da meydana gelen teleferik kazası hakkında, "Teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırılmıştır" ifadelerini kullanmış ve söz konusu kazada Bakanlığın ihmali olduğunu ifade etmişti.

Yavuzyılmaz’ın ifadeleri ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Gerçeği yansıtmıyor” denilerek yalanlandı.

154314.jpgYAVUZYILMAZ KONUYLA İLGİLİ BELGELERİ PAYLAŞTI

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konu hakkındaki belgeleri paylaştı ve açıklamasında, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; Kaza yaşanan Antalya’daki teleferik tesisinin bakımını yapan şirkete verdiği onay belgesini paylaşıyorum. Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Belgesi" ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan teleferik kabininin, devrilen teleferik direğine çarpması sonucunda meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Teleferikte mahsur kalan yolcular, yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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