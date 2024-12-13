CHP'li vekillerden Meclis'te Teğmenler protestosu! Pankart açıp yemin ettiler

TBMM Genel Kurulu’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri, CHP’li milletvekillerinin “teğmenler” protestosuyla başladı.

Milletvekilleri, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak ettikleri yemin nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin fotoğraflarını ve yemin metnini içeren pankartlarla Genel Kurul salonuna geldi.

Bugün TBMM’de, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçeleri ele alınıyor. Görüşmeler öncesinde CHP’li vekiller, disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlere desteklerini ifade etti. Vekiller, Genel Kurul’da teğmenlerin fotoğrafları ve disiplin sürecine neden olan yeminin yer aldığı pankartlarla dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, bazı mezun öğrenciler kılıçlarını havaya kaldırarak hep birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmıştı.

Tören sırasında, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun önderliğinde öğrenciler şu sözlerle ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması, konunun siyasette tartışılmasına yol açtı. 18 Kasım’da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, "organize bir şekilde hareket eden teğmenler ile bu olayda kastı, ihmali veya sorumluluğu bulunan diğer personelin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiği" belirtildi. Açıklamada, meselenin "emre itaatsizlik" kapsamında değerlendirildiği ve sorgulamanın "disiplinsizlik ile bu davranışın arkasındaki motivasyon" üzerine odaklandığı ifade edildi.