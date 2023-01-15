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  • Emekliler geçinemiyor. CHP'li Veli Ağbaba başka söze gerek bırakmadı

Emekliler geçinemiyor. CHP'li Veli Ağbaba başka söze gerek bırakmadı

CHP’li Veli Ağbaba, “Emekli, geçen temmuza göre 20 kilo daha az pirinç, 13 kilo daha az nohut alıyor” açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 12:16
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CHP’li Veli Ağbaba: Emekli, geçen temmuza göre 20 kilo daha az pirinç, 13 kilo daha az nohut alıyor

Emekliler geçinemiyor. CHP'li Veli Ağbaba başka söze gerek bırakmadı
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İktidarın 5 bin 500 TL olarak açıkladığı en düşük emekli aylığı alım gücüne yenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba en düşük emekli aylığının yüzde 57 zamla 5 bin 500 TL olmasını alım gücü üzerinden değerlendirdi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sarp Sağkal’ın haberine göre, geçen yılın temmuz ayında emekli aylığının 3 bin 500 TL yapıldığını anımsatan Ağbaba, “Temmuz ayından ocak ayına pirincin fiyatı yüzde 83, bulgurun yüzde 77,5, nohuttun yüzde 73 ve kuru fasulyenin fiyatı yüzde 71 oranında arttı. Bu durumda henüz cebe girmeyen 5 bin 500 TL en düşük emekli aylığı ile temmuz ayında en düşük 3 bin 500 TL emekli aylığına göre 20 kilo daha az pirinç, 13 kilo daha az nohut ve 9 kilo daha az kuru fasulye alınabiliyor. 5 bin 500 TL en düşük emekli aylığı ile 517 adet daha az yumurta ve 63 paket daha az makarna alınabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sebzeler üzerinden de karşılaştırma yapan Ağbaba, “5 bin 500 TL emekli aylığı alım gücü olarak sebze ve sebze ürünleri karşısında da 3 bin 500 TL en düşük emekli aylığının gerisine düşmüş durumda. Ocak ayında 5 bin 500 TL emekli aylığı ile temmuz ayında 3 bin 500 TL emekli aylığına göre; 136 kilo daha az patates, 71 kilo daha az salatalık, 43 kilo daha az kuru soğan ve 30 kg daha az domates alınabiliyor. Bu durumda 5 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı açlık sınırının yaklaşık 2 bin 500 TL” değerlendirmesini yaptı.

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ON8
15.01.2023 12:49
Bahse konu jenerasyon torpakla bulusnadikca ulke yüzü gülsün  
 
İrfan
15.01.2023 12:42
Millet ittifakının adayı cem uzan olmalı.  
 
Alper
15.01.2023 12:41
Emekli maaşlarının bir çoğunu asgari ücretin altına düşüren, dolar bazında da % 50 civarı düşüş sağlayan iktidarı destekleyenler var oldukça, bir adım ileri gidilmez.Allah akıl fikir versin.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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