CHP'li Veli Ağbaba'nın kadın seçmen ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

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CHP'li Veli Ağbaba'nın kadın seçmen ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
CHP belediye başkanı adayı Veli Ağbaba ile kadın seçmen arasındaki izleyenleri güldüren konuşma sosyal medyada gündem oldu.

CHP belediye başkanı adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları kapsamında bir kadın seçmenle espri dolu bir diyalog yaşadı. Ağbaba, kadının yanındaki çocuğa dönerek "Bu çocuk sizin mi?" diye sordu. Kadın, "Evet" cevabını verince Ağbaba, "Böyle güzel çocuk yapacaksan 5-6 tane yap. Ha ha ha ha" şeklinde espri yaptı. Kadın ise "Böyle çıkacağını bilsem..." diyerek karşılık verdi. Bu espri dolu diyalog, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir ilgi gördü.
Bu diyalog bir kesim tarafından beğeni toplasa da tepki gösterenler de oldu

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