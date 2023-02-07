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Yolları açın, su, ekmek, battaniye gelsin vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor. CHP’li Yıldırım Kaya Elbistan’da isyan etti

Depremin merkez üslerinden biri olan Elbistan'a giden CHP'li Milletvekili Yıldırım Kaya isyan etti. Kurtarma ekiplerinin yetersizliğinden bahseden Kaya, depremzedelerin soğukla ve açlıkla mücadele içinde olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:27
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CHP'li Yıldırım Kaya isyan etti. Vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor

Yolları açın, su, ekmek, battaniye gelsin vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor. CHP’li Yıldırım Kaya Elbistan’da isyan etti
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Tele 1 TV’nin canlı yayınına katılan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, depremin en çok etkilediği yerlerden biri olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden AK Parti’li Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na seslendi. Bölgede yeteri kadar kurtarma ekibinin olmadığını belirten Kaya, “Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için dakikaları sayıyoruz. Depremden kurtulanlar soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. Ekmek yok, çadır yok, battaniye yok” dedi

Haberleşme imkanlarının da kısıtlı olduğunu belirten Kaya, İnternetin yavaş olduğunu, telefonların da çoğu yerde çekmediğini ifade etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu’na seslenen CHP’li Kaya, yolların kapalı olduğunu ve bir an önce açılması gerektiğini vurguladı. Kaya şunları söyledi:

“İletişim sağlamada büyük sorunlar yaşanıyor. Yollar kapalı yollar! Daha ötesi yok. Yolları niye açmıyorsunuz! Ulaştırma ve Altyapı Bakanına sesleniyorum, yolları açın kurtarma ekipleri gelsin, yardımlar ulaşsın, ekmek gelsin, su gelsin.”

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