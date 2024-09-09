CHP'li Yücel: Özelleştirme sırası emeklilik sistemine geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki önemli konulara değindi. Yücel, SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) emeklilik sisteminin işlevselliğinin zayıflatılacağını ve vatandaşların artık özel sigorta kuruluşlarından emekli olabileceğini öne sürerek hükümeti eleştirdi. Yücel, "SGK, emeklilik hakkının güvencesi olmaktan çıkartılacak" diyerek, hükümetin emeklilik sistemini özelleştirme sürecine soktuğunu iddia etti.

'SAĞLIK EN TEMEL HAKTIR'

Yücel, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) hayata geçirileceğini hazırlatarak, "Artık hiç kimse için devletin sağladığı sağlık güvencesi olmayacak. Sosyal devlet anlayışı gereği, sağlık temel bir haktır. Daha doğrusu, AKP'den önce öyleydi ama bu düzenleme ile artık bu mümkün değil. Artık vatandaşlarımız SGK'dan değil, özel sigortalar kuruluşlarından emekli olabilecek. " diye konuştu.

Deniz Yücel, SGK emeklilik hakkının güvence olmaktan çıkarılacağını savunarak "Yani ülkede özelleştirmedikleri hiçbir şey kalmadığı gibi şimdi sıra emeklilik sistemine geldi. Sistemi topyekun özelleştirmenin hizmetine sunuyorlar. Emeklinin 12 bin 500'lük maaşını mı konuşalım, o maaşla hem tamamlayıcı sigorta yapmak zorunda kalacaklarını hem de yapamayacaklarını mı konuşalım, artık ilaç almak, muayene olmak lüks olacak ona mı yanalım? Bu ülkede hasta olmak artık ölümle eşdeğer, bu açlıkta, bu sefalette, bağışıklığı sağlam tutup ayakta kalmaksa mümkün değil" dedi.