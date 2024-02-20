CHP'lilerin adaylık tartışması sokağa taştı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Artvin Hopa’da CHP seçim bürosunda il genel meclisi adaylığına itiraz sebebiyle çıkan arbede kavgaya dönüştü. CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, "Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa’da iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz" diyerek olayı kınadı.

Hopa ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, iddialara göre, duyurulan il genel meclisi üyeliği listesine itirazda bulundu. İtiraz esnasında tartışma başladı.

Kısa sürede alevlenen tartışma arbedeye, peşinden de kavgaya dönüştü. Seçim bürosu dışına da taşan tekmeli yumruklu kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, il genel meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldığını belirterek, yaşananları kınadığını söyledi.

Cihan, "Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımızda yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

"Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken Cihan, "İlgili kişilerle hakkında hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız; bunun görüntü kayıtları elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir, telefonla insanlar çağrılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz" diye konuştu.