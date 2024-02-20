CHP'lilerin adaylık tartışması sokağa taştı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: DHA
CHP'lilerin adaylık tartışması sokağa taştı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Hopa'da CHP'liler arasında il meclis üyesi adayları listesi nedeniyle kavga çıktı. CHP'nin Hopa adayı Cihan "Yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi adaylarına saldırdılar. Bu saldırı organize" diye konuştu.

Artvin Hopa’da CHP seçim bürosunda il genel meclisi adaylığına itiraz sebebiyle çıkan arbede kavgaya dönüştü. CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, "Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa’da iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz" diyerek olayı kınadı.

chp-hopa-secim-burosunda-yumruklu-kavga-15475.jpg

Hopa ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, iddialara göre, duyurulan il genel meclisi üyeliği listesine itirazda bulundu. İtiraz esnasında tartışma başladı.

chp-hopa-secim-burosunda-yumruklu-kavga-15475-1.jpg

Kısa sürede alevlenen tartışma arbedeye, peşinden de kavgaya dönüştü. Seçim bürosu dışına da taşan tekmeli yumruklu kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, il genel meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldığını belirterek, yaşananları kınadığını söyledi.

chp-hopa-secim-burosunda-yumruklu-kavga-15475-3.jpg

Cihan, "Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımızda yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

utku-cihan-unqv.jpg

"Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken Cihan, "İlgili kişilerle hakkında hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız; bunun görüntü kayıtları elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir, telefonla insanlar çağrılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz" diye konuştu.

Son Haberler
Real Madrid'den flaş Joselu kararı Spor
Real Madrid'den flaş Joselu kararı
Tunceli'de çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti Gündem
Tunceli'de çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
Galatasaray'da Icardi ayaklanması. Savcılığa gidiyorlar Spor
Galatasaray'da Icardi ayaklanması. Savcılığa gidiyorlar
Galatasaray'ın maçına atanan İngiliz hakem Roma'yı çıldırtmıştı. Saldırı görüntüleri yeniden gündem oldu Spor
Galatasaray'ın maçına atanan İngiliz hakem Roma'yı çıldırtmıştı. Saldırı görüntüleri yeniden gündem oldu
Kiracılar ev sahiplerini tek bir form ile ifşa edebilir. Ev sahiplerini kahreden haber Gündem
Kiracılar ev sahiplerini tek bir form ile ifşa edebilir. Ev sahiplerini kahreden haber
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon. 2 terör şüphelisi gözaltına alındı Gündem
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon. 2 terör şüphelisi gözaltına alındı
Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de: İşte Inter Atletico Madrid maçının 11'leri Spor
Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de: İşte Inter Atletico Madrid maçının 11'leri