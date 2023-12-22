CHP’nin 126 yeni adayı daha belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yeni belediye başkan adaylarını açıkladı.

Parti Meclisi’nde alınan kararın ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkanı daha ortaya çıktı. Belli olan Büyükşehir Belediye Başkan adayları şu şekilde açıklandı:

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Sonkaya oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek oldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü oldu.

Deniz Yücel’in açıklamalarına göre;

Çanakkale’de Muharrem Erkek,

Kırşehir’de Selahatin Ekicioğlu,

Bartın’da Muhammet Rıza Yalçınkaya,

Amasya’da Turgay Sevindi,

Ardahan’da Faruk Demir,

Kütahya’da Eyüp Kahveci CHP’nin 2024 Yerel Seçimleri’ndeki belediye başkan adayları olarak duyuruldu.

İstanbul’da ise Fatih ilçesine Mahir Polat,

Pendik ilçesine ise Süleyman Tarık Balyalı aday olarak gösterildi.

YÜCEL’DEN TEKİN’E ‘SANA RAHAT YOK’ ÇIKIŞI

CHP sözcüsü Deniz Yücel, belediye başkan adaylarını açıklamadan önce gündemdeki konulara da değindi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikatlarla işbirliğini savunan açıklamasını eleştiren Deniz Yücel, “Sana o koltukta bir dakika bile rahat yok. Ya istifa edeceksin ya da azledileceksin. Cepheden çıkıp Maarif Kongresi’ni toplayan CHP aynı ruhla yarın 81 ilde basın açıklaması yapacak” ifadelerini kullandı.

“KİRALARIN DÜŞTÜĞÜ BİLGİSİNİ MERKEZ BANKASI BAŞKANININDAN NEDEN SAKLADINIZ?”

Deniz Yücel, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’in kira fiyatlarının düştüğü yönündeki açıklamalarını Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın fiyatları apartman görevlisi “Sadık Abi”den öğrendiği açıklamasını hatırlatarak Şimşek’e “Kiraların düştüğü bilgisini Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’dan neden sakladınız?” diye sordu.

Yücel, Şimşek’e seslenerek “Kira fiyatları düşüyor açıklamanızdan Merkez Bankası Başkanı’nın haberi var mı? Hadi kiracılardan sakladınız, ev sahiplerinden sakladınız, emlakçılardan sakladınız da bu bilgiyi Hafize Gaye Erkan’dan neden sakladınız? 15 Temmuz’u eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanı’nın, Merkez Bankası Başkanı kira fiyatlarını apartman yöneticisinden öğrenmesi... Anlaşılan Mehmet Şimşek de Gaye Erkan da Sadık Abi’nin Türkiyesi’nde yaşamıyorlar” dedi.

CHP’nin belli olan 126 yeni belediye başkan adaylarının ve ön seçim kararı alınan seçim çevrelerinin listesi ise şu şekilde açıklandı:

1 ADANA - FEKE - MEHMET ALİ KIZILOLUK

2 ADANA – İMAMOĞLU – KASIM KARAKÖSE

3 ADIYAMAN -BESNİ ŞAMBAYAT – NEJDET ARICI

4 ADIYAMAN – BESNİ – VAKKAS AÇAR

5 ADIYAMAN – ÇELİKHAN PINARBAŞI – MAHMUT ALAN

6 ADIYAMAN – GÖLBAŞI HARMANLI – AHMET DEĞİRMENCİ

7 ADIYAMAN – GÖLBAŞI – İSKENDER YILDIRIM

8 ADIYAMAN – MERKEZ YAYLAKONAK – ABUZER AYDIN

9 ADIYAMAN – TUT – MUTTALİP GÜLTEKİN

10 AFYONKARAHİSAR – BOLVADİN ÖZBURUN -FETHİ KIZILASLAN

11 AKSARAY – ESKİL EŞMEKAYA – VELİ BAKICI

12 AKSARAY -GÜLAĞAÇ DEMİRCİ – ARİF AR

13 AKSARAY – SARIYAHŞİ – MUSTAFA DOĞANGÜZEL

14 AMASYA – GÜMÜŞHACIKÖY – ZEHRA ÖZYOL

15 AMASYA – MERKEZ – TURGAY SEVİNDİ

16 ANKARA – ELMADAĞ – ADEM BARIŞ AŞKIN

17 ANKARA – GÜDÜL – MEHMET DOĞANAY

18 ANKARA – YENİMAHALLE – FETHİ YAŞAR

19 ARDAHAN – ÇILDIR – NURETTİN AYGÜN

20 ARDAHAN – DAMAL – MURAT DALANBAY

21 ARDAHAN – GÖLE KÖPRÜLÜ – YÜKSEL BOZKURT

22 ARDAHAN – MERKEZ – FARUK DEMİR

23 AYDIN BOZDOĞAN – MUSTAFA GALİP ÖZEL

24 AYDIN – ÇİNE – MEHMET KIVRAK

25 AYDIN – SULTANHİSAR – OSMAN YILDIRIMKAYA

26 BALIKESİR – BALYA – ORHAN GAGA

27 BALIKESİR – BİGADİÇ – ZAFER GÖKSEL

28 BALIKESİR – GÖNEN – İBRAHİM PALAZ

29 BALIKESİR – KEPSUT – OĞUZ ARSLAN

30 BALIKESİR – MARMARA – AYDIN DİNÇER

31 BARTIN -AMASRA – RECAİ ÇAKIR

32 BARTIN – MERKEZ KOZCAĞIZ – EROL GÜNEŞ

33 BARTIN – MERKEZ – MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA

34 BARTIN – ULUS ABDİPAŞA – MEHMET ŞAHİN

35 BURDUR – BUCAK KIZILKAYA – ŞEREF COŞAR

36 ÇANAKKALE – GELİBOLU KAVAKKÖY – NECATİ KOPÇA

37 ÇANAKKALE – GELİBOLU MÜNİR – MUSTAFA ÖZACAR

38 ÇANAKKALE – MERKEZ – MUHARREM ERKEK

39 DENİZLİ – BEKİLLİ – ÖNDER DEMİR

40 DENİZLİ – ÇAL – AHMET HAKAN

41 DENİZLİ – SARAYKÖY – MEHMET SALİH KONYA

42 DENİZLİ – SERİNHİSAR – OSMAN KILIÇ

43 DÜZCE – GÖLYAKA – NECMİ GÜRGEN

44 EDİRNE – ENEZ – ÖZKAN GÜNENÇ

45 EDİRNE – İPSALA YENİKARPUZLU – AHMET KÖPRÜ

46 EDİRNE – MERİÇ SUBAŞI – ERSÖZ ZÜMBÜL

47 ESKİŞEHİR – ÇİFTELER – ZEHRA KONAKÇI

48 ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR – HABİL DÖKMECİ

49 GİRESUN – ESPİYE – EROL KARADERE

50 GİRESUN – TİREBOLU – BURHAN TAKIR

51 GÜMÜŞHANE – KÜRTÜN – BURHA BİLGİN

52 HATAY – ERZİN – ÖKKEŞ ELMASOĞLU

53 ISPARTA – KEÇİBORLU – MEHMET YILDIZ

54 ISPARTA – MERKEZ SAVKÖY – AYŞENUR TOZUR

55 ISPARTA – SÜTÇÜLER – ZEYNEP KESİKTAŞ

56 ISPARTA – ŞARKİKARAAĞAÇ ÇİÇEKPINAR – MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR

57 ISPARTA – ŞARKİKARAAĞAÇ – KAMİL KAPCI

58 ISPARTA – YALVAÇ HÜYÜKLÜ – ALİ DURAK

59 İSTANBUL – FATİH – MAHİR POLAT

60 İSTANBUL – PENDİK – SÜLEYMAN TARIK BALYALI

61 KARABÜK – OVACIK – MUSTAFA ORHAN

62 KARAMAN – AYRANCI – MEHMET NURİ ÖZKAN

63 KARAMAN – ERMENEK GÜNEYYURT – İSA ÖNER

64 KARS – KAĞIZMAN – SERGÜL KESKİN

65 KASTAMONU – CİDE – MEHMET EŞREF MUTLU

66 KASTAMONU – ŞENPAZAR – HATİCE AYDOĞAN

67 KASTAMONU – TOSYA – TUĞÇE KEFELİ

68 KIRIKKALE – KESKİN – MEHMET ÇOLAKOĞLU

69 KIRŞEHİR – BOZTEPE – HÜSEYİN TAKAN

70 KIRŞEHİR – KAMAN – ERHAN TALU

71 KIRŞEHİR – MERKEZ – SELAHATTİN EKİCİOĞLU

72 KIRŞEHİR – MUCUR – MERYEM FIKIRKOCA

73 KOCAELİ – DARICA – SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN

74 KOCAELİ – KARAMÜRSEL – AHMET ÇALIK

75 KOCAELİ – KARTEPE – NİLAY MERTTÜRK

76 KONYA – BEYŞEHİR – RIDVAN ŞENYURT

77 KONYA BÜYÜKŞEHİR – İSMAİL SONKAYA

78 KONYA – DOĞANHİSAR – ENGİN KÜTÜKCÜ

79 KONYA – HADİM – MÜRSEL AYRANCI

80 KONYA – KARAPINAR – GÖNÜL KARABACAK

81 KONYA – KARATAY – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

82 KONYA – MERAM – BAHAR ALTAY ÇAÇIK

83 KONYA – SEYDİŞEHİR – HASAN USTAOĞLU

84 KONYA – TUZLUKÇU – NURETTİN AKBUĞA

85 KÜTAHYA – ÇAVDARHİSAR – HALİL İBRAHİM ALNAR

86 KÜTAHYA – MERKEZ – EYÜP KAHVECİ

87 KÜTAHYA – TAVŞANLI – TUNÇBİLEK AHMET ALBAY

88 MANİSA – AKHİSAR – BESİM DUTLULU

89 MANİSA – ALAŞEHİR – AHMET ÖKÜZCÜOĞLU

90 MANİSA BÜYÜKŞEHİR – FERDİ ZEYREK

91 MANİSA – GÖLMARMARA – CEM AYKAN

92 MANİSA – GÖRDES – İBRAHİM BÜKE

93 MANİSA – KULA – HİKMET DÖNMEZ

94 MANİSA – SARUHANLI – ZEKİ BİLGİN

95 MANİSA – SOMA – SERCAN OKUR

96 MANİSA – ŞEHZADELER – GÜLŞAH DURBAY

97 MANİSA – TURGUTLU – ÇETİN AKIN

98 MUĞLA – KAVAKLIDERE – SAFFET KARABIYIK

99 NİĞDE – ÇAMARDI – MUSTAFA EMİROĞLU

100 NİĞDE – ÇİFTLİK DİVARLI – SEZAİ AVCI

101 NİĞDE – MERKEZ GÜMÜŞLER – CEMİL ERTAMAH

102 NİĞDE – MERKEZ KİLEDERE – YUNUS KARAKAYA

103 NİĞDE – MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK – ÇAĞLAR YÜKSEL

104 ORDU – AYBASTI – TEVFİK GÜNEY

105 ORDU – İKİZCE – HASAN ÇALIK

106 ORDU – ULUBEY – BÜLENT AKSOY

107 ORDU – ÜNYE – CUMHUR ÖZTÜRK

108 SAKARYA – ARİFİYE – ZEKİ ÖZGÜR

109 SAKARYA – HENDEK – NİHAT BAYRAKTAR

110 SAMSUN – ALAÇAM – ZERGÜN DEMİRCİ

111 SAMSUN – BAFRA – ÖZGÜR ÖNDER

112 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR – CEVAT ÖNCÜ

113 SAMSUN – LADİK – ÖZGÜR AY

114 SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ – CEMAL TÜRKOĞLU

115 SİNOP – AYANCIK – HAYRETTİN KAYA

116 TRABZON – ORTAHİSAR – AHMET KAYA

117 UŞAK – EŞME – YILMAZ TOZAN

118 UŞAK – KARAHALLI – RAMAZAN KARAKAYA

119 YALOVA – ALTINOVA KAYTAZDERE – DOĞAN ÇİTİL

120 YALOVA – ÇINARCIK – AVNİ KURT

121 YOZGAT – SORGUN BAHADIN – MERAL ÇITAK

122 ZONGULDAK – ALAPLI – GÜMELİ ERDOĞAN ŞEN

123 ZONGULDAK – ÇAYCUMA KARAPINAR – HAKAN TOPRAK

124 ZONGULDAK – DEVREK – ÇETİN BOZKURT

125 ZONGULDAK GÖKÇEBEY – VEDAT ÖZTÜRK

126 ZONGULDAK – KİLİMLİ – EROL SARIAL

Ön seçim ile kararı alınan yerler ise şöyle sıralandı:

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN

AFYONKARAHİSAR ÇAY

BARTIN KURUCAŞİLE

BİLECİK GÖLPAZARI

BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY

DÜZCE AKÇAKOCA

EDİRNE KEŞAN

ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY

GİRESUN MERKEZ

KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR

KARS SELİM

KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU

KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA

KIRKLARELİ BABAESKİ

KIRKLARELİ DEMİRKÖY

KIRKLARELİ KOFÇAZ

KIRKLARELİ MERKEZ İNECE

KIRKLARELİ MERKEZ

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY

KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA

KIRKLARELİ PINARHİSAR

KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI

KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY

MANİSA SALİHLİ

MANİSA YUNUSEMRE

TRABZON AKÇAABAT

TRABZON BEŞİKDÜZÜ

TRABZON DÜZKÖY

TRABZON MAÇKA

TRABZON TONYA

YALOVA KADIKÖY

YOZGAT ÇANDIR

YOZGAT ÇAYIRALAN

YOZGAT YENİFAKILI

ZONGULDAK MERKEZ