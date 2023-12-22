CHP’nin 126 yeni adayı daha belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yeni belediye başkan adaylarını açıkladı.
Parti Meclisi’nde alınan kararın ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkanı daha ortaya çıktı. Belli olan Büyükşehir Belediye Başkan adayları şu şekilde açıklandı:
Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Sonkaya oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek oldu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü oldu.
Deniz Yücel’in açıklamalarına göre;
Çanakkale’de Muharrem Erkek,
Kırşehir’de Selahatin Ekicioğlu,
Bartın’da Muhammet Rıza Yalçınkaya,
Amasya’da Turgay Sevindi,
Ardahan’da Faruk Demir,
Kütahya’da Eyüp Kahveci CHP’nin 2024 Yerel Seçimleri’ndeki belediye başkan adayları olarak duyuruldu.
İstanbul’da ise Fatih ilçesine Mahir Polat,
Pendik ilçesine ise Süleyman Tarık Balyalı aday olarak gösterildi.
YÜCEL’DEN TEKİN’E ‘SANA RAHAT YOK’ ÇIKIŞI
CHP sözcüsü Deniz Yücel, belediye başkan adaylarını açıklamadan önce gündemdeki konulara da değindi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikatlarla işbirliğini savunan açıklamasını eleştiren Deniz Yücel, “Sana o koltukta bir dakika bile rahat yok. Ya istifa edeceksin ya da azledileceksin. Cepheden çıkıp Maarif Kongresi’ni toplayan CHP aynı ruhla yarın 81 ilde basın açıklaması yapacak” ifadelerini kullandı.
“KİRALARIN DÜŞTÜĞÜ BİLGİSİNİ MERKEZ BANKASI BAŞKANININDAN NEDEN SAKLADINIZ?”
Deniz Yücel, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’in kira fiyatlarının düştüğü yönündeki açıklamalarını Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın fiyatları apartman görevlisi “Sadık Abi”den öğrendiği açıklamasını hatırlatarak Şimşek’e “Kiraların düştüğü bilgisini Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’dan neden sakladınız?” diye sordu.
Yücel, Şimşek’e seslenerek “Kira fiyatları düşüyor açıklamanızdan Merkez Bankası Başkanı’nın haberi var mı? Hadi kiracılardan sakladınız, ev sahiplerinden sakladınız, emlakçılardan sakladınız da bu bilgiyi Hafize Gaye Erkan’dan neden sakladınız? 15 Temmuz’u eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanı’nın, Merkez Bankası Başkanı kira fiyatlarını apartman yöneticisinden öğrenmesi... Anlaşılan Mehmet Şimşek de Gaye Erkan da Sadık Abi’nin Türkiyesi’nde yaşamıyorlar” dedi.
CHP’nin belli olan 126 yeni belediye başkan adaylarının ve ön seçim kararı alınan seçim çevrelerinin listesi ise şu şekilde açıklandı:
1 ADANA - FEKE - MEHMET ALİ KIZILOLUK
2 ADANA – İMAMOĞLU – KASIM KARAKÖSE
3 ADIYAMAN -BESNİ ŞAMBAYAT – NEJDET ARICI
4 ADIYAMAN – BESNİ – VAKKAS AÇAR
5 ADIYAMAN – ÇELİKHAN PINARBAŞI – MAHMUT ALAN
6 ADIYAMAN – GÖLBAŞI HARMANLI – AHMET DEĞİRMENCİ
7 ADIYAMAN – GÖLBAŞI – İSKENDER YILDIRIM
8 ADIYAMAN – MERKEZ YAYLAKONAK – ABUZER AYDIN
9 ADIYAMAN – TUT – MUTTALİP GÜLTEKİN
10 AFYONKARAHİSAR – BOLVADİN ÖZBURUN -FETHİ KIZILASLAN
11 AKSARAY – ESKİL EŞMEKAYA – VELİ BAKICI
12 AKSARAY -GÜLAĞAÇ DEMİRCİ – ARİF AR
13 AKSARAY – SARIYAHŞİ – MUSTAFA DOĞANGÜZEL
14 AMASYA – GÜMÜŞHACIKÖY – ZEHRA ÖZYOL
15 AMASYA – MERKEZ – TURGAY SEVİNDİ
16 ANKARA – ELMADAĞ – ADEM BARIŞ AŞKIN
17 ANKARA – GÜDÜL – MEHMET DOĞANAY
18 ANKARA – YENİMAHALLE – FETHİ YAŞAR
19 ARDAHAN – ÇILDIR – NURETTİN AYGÜN
20 ARDAHAN – DAMAL – MURAT DALANBAY
21 ARDAHAN – GÖLE KÖPRÜLÜ – YÜKSEL BOZKURT
22 ARDAHAN – MERKEZ – FARUK DEMİR
23 AYDIN BOZDOĞAN – MUSTAFA GALİP ÖZEL
24 AYDIN – ÇİNE – MEHMET KIVRAK
25 AYDIN – SULTANHİSAR – OSMAN YILDIRIMKAYA
26 BALIKESİR – BALYA – ORHAN GAGA
27 BALIKESİR – BİGADİÇ – ZAFER GÖKSEL
28 BALIKESİR – GÖNEN – İBRAHİM PALAZ
29 BALIKESİR – KEPSUT – OĞUZ ARSLAN
30 BALIKESİR – MARMARA – AYDIN DİNÇER
31 BARTIN -AMASRA – RECAİ ÇAKIR
32 BARTIN – MERKEZ KOZCAĞIZ – EROL GÜNEŞ
33 BARTIN – MERKEZ – MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
34 BARTIN – ULUS ABDİPAŞA – MEHMET ŞAHİN
35 BURDUR – BUCAK KIZILKAYA – ŞEREF COŞAR
36 ÇANAKKALE – GELİBOLU KAVAKKÖY – NECATİ KOPÇA
37 ÇANAKKALE – GELİBOLU MÜNİR – MUSTAFA ÖZACAR
38 ÇANAKKALE – MERKEZ – MUHARREM ERKEK
39 DENİZLİ – BEKİLLİ – ÖNDER DEMİR
40 DENİZLİ – ÇAL – AHMET HAKAN
41 DENİZLİ – SARAYKÖY – MEHMET SALİH KONYA
42 DENİZLİ – SERİNHİSAR – OSMAN KILIÇ
43 DÜZCE – GÖLYAKA – NECMİ GÜRGEN
44 EDİRNE – ENEZ – ÖZKAN GÜNENÇ
45 EDİRNE – İPSALA YENİKARPUZLU – AHMET KÖPRÜ
46 EDİRNE – MERİÇ SUBAŞI – ERSÖZ ZÜMBÜL
47 ESKİŞEHİR – ÇİFTELER – ZEHRA KONAKÇI
48 ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR – HABİL DÖKMECİ
49 GİRESUN – ESPİYE – EROL KARADERE
50 GİRESUN – TİREBOLU – BURHAN TAKIR
51 GÜMÜŞHANE – KÜRTÜN – BURHA BİLGİN
52 HATAY – ERZİN – ÖKKEŞ ELMASOĞLU
53 ISPARTA – KEÇİBORLU – MEHMET YILDIZ
54 ISPARTA – MERKEZ SAVKÖY – AYŞENUR TOZUR
55 ISPARTA – SÜTÇÜLER – ZEYNEP KESİKTAŞ
56 ISPARTA – ŞARKİKARAAĞAÇ ÇİÇEKPINAR – MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR
57 ISPARTA – ŞARKİKARAAĞAÇ – KAMİL KAPCI
58 ISPARTA – YALVAÇ HÜYÜKLÜ – ALİ DURAK
59 İSTANBUL – FATİH – MAHİR POLAT
60 İSTANBUL – PENDİK – SÜLEYMAN TARIK BALYALI
61 KARABÜK – OVACIK – MUSTAFA ORHAN
62 KARAMAN – AYRANCI – MEHMET NURİ ÖZKAN
63 KARAMAN – ERMENEK GÜNEYYURT – İSA ÖNER
64 KARS – KAĞIZMAN – SERGÜL KESKİN
65 KASTAMONU – CİDE – MEHMET EŞREF MUTLU
66 KASTAMONU – ŞENPAZAR – HATİCE AYDOĞAN
67 KASTAMONU – TOSYA – TUĞÇE KEFELİ
68 KIRIKKALE – KESKİN – MEHMET ÇOLAKOĞLU
69 KIRŞEHİR – BOZTEPE – HÜSEYİN TAKAN
70 KIRŞEHİR – KAMAN – ERHAN TALU
71 KIRŞEHİR – MERKEZ – SELAHATTİN EKİCİOĞLU
72 KIRŞEHİR – MUCUR – MERYEM FIKIRKOCA
73 KOCAELİ – DARICA – SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
74 KOCAELİ – KARAMÜRSEL – AHMET ÇALIK
75 KOCAELİ – KARTEPE – NİLAY MERTTÜRK
76 KONYA – BEYŞEHİR – RIDVAN ŞENYURT
77 KONYA BÜYÜKŞEHİR – İSMAİL SONKAYA
78 KONYA – DOĞANHİSAR – ENGİN KÜTÜKCÜ
79 KONYA – HADİM – MÜRSEL AYRANCI
80 KONYA – KARAPINAR – GÖNÜL KARABACAK
81 KONYA – KARATAY – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
82 KONYA – MERAM – BAHAR ALTAY ÇAÇIK
83 KONYA – SEYDİŞEHİR – HASAN USTAOĞLU
84 KONYA – TUZLUKÇU – NURETTİN AKBUĞA
85 KÜTAHYA – ÇAVDARHİSAR – HALİL İBRAHİM ALNAR
86 KÜTAHYA – MERKEZ – EYÜP KAHVECİ
87 KÜTAHYA – TAVŞANLI – TUNÇBİLEK AHMET ALBAY
88 MANİSA – AKHİSAR – BESİM DUTLULU
89 MANİSA – ALAŞEHİR – AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
90 MANİSA BÜYÜKŞEHİR – FERDİ ZEYREK
91 MANİSA – GÖLMARMARA – CEM AYKAN
92 MANİSA – GÖRDES – İBRAHİM BÜKE
93 MANİSA – KULA – HİKMET DÖNMEZ
94 MANİSA – SARUHANLI – ZEKİ BİLGİN
95 MANİSA – SOMA – SERCAN OKUR
96 MANİSA – ŞEHZADELER – GÜLŞAH DURBAY
97 MANİSA – TURGUTLU – ÇETİN AKIN
98 MUĞLA – KAVAKLIDERE – SAFFET KARABIYIK
99 NİĞDE – ÇAMARDI – MUSTAFA EMİROĞLU
100 NİĞDE – ÇİFTLİK DİVARLI – SEZAİ AVCI
101 NİĞDE – MERKEZ GÜMÜŞLER – CEMİL ERTAMAH
102 NİĞDE – MERKEZ KİLEDERE – YUNUS KARAKAYA
103 NİĞDE – MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK – ÇAĞLAR YÜKSEL
104 ORDU – AYBASTI – TEVFİK GÜNEY
105 ORDU – İKİZCE – HASAN ÇALIK
106 ORDU – ULUBEY – BÜLENT AKSOY
107 ORDU – ÜNYE – CUMHUR ÖZTÜRK
108 SAKARYA – ARİFİYE – ZEKİ ÖZGÜR
109 SAKARYA – HENDEK – NİHAT BAYRAKTAR
110 SAMSUN – ALAÇAM – ZERGÜN DEMİRCİ
111 SAMSUN – BAFRA – ÖZGÜR ÖNDER
112 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR – CEVAT ÖNCÜ
113 SAMSUN – LADİK – ÖZGÜR AY
114 SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ – CEMAL TÜRKOĞLU
115 SİNOP – AYANCIK – HAYRETTİN KAYA
116 TRABZON – ORTAHİSAR – AHMET KAYA
117 UŞAK – EŞME – YILMAZ TOZAN
118 UŞAK – KARAHALLI – RAMAZAN KARAKAYA
119 YALOVA – ALTINOVA KAYTAZDERE – DOĞAN ÇİTİL
120 YALOVA – ÇINARCIK – AVNİ KURT
121 YOZGAT – SORGUN BAHADIN – MERAL ÇITAK
122 ZONGULDAK – ALAPLI – GÜMELİ ERDOĞAN ŞEN
123 ZONGULDAK – ÇAYCUMA KARAPINAR – HAKAN TOPRAK
124 ZONGULDAK – DEVREK – ÇETİN BOZKURT
125 ZONGULDAK GÖKÇEBEY – VEDAT ÖZTÜRK
126 ZONGULDAK – KİLİMLİ – EROL SARIAL
Ön seçim ile kararı alınan yerler ise şöyle sıralandı:
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
AFYONKARAHİSAR ÇAY
BARTIN KURUCAŞİLE
BİLECİK GÖLPAZARI
BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY
DÜZCE AKÇAKOCA
EDİRNE KEŞAN
ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY
GİRESUN MERKEZ
KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR
KARS SELİM
KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU
KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA
KIRKLARELİ BABAESKİ
KIRKLARELİ DEMİRKÖY
KIRKLARELİ KOFÇAZ
KIRKLARELİ MERKEZ İNECE
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY
KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA
KIRKLARELİ PINARHİSAR
KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI
KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY
MANİSA SALİHLİ
MANİSA YUNUSEMRE
TRABZON AKÇAABAT
TRABZON BEŞİKDÜZÜ
TRABZON DÜZKÖY
TRABZON MAÇKA
TRABZON TONYA
YALOVA KADIKÖY
YOZGAT ÇANDIR
YOZGAT ÇAYIRALAN
YOZGAT YENİFAKILI
ZONGULDAK MERKEZ