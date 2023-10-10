CHP'nin 57. kurultayının yapılacağı yer açıklandı

CHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı.

Müdürlük, 1370'i delege olmak üzere, 1500 kişi için kalacak yer kiralamasına da başladı. Kurultayın sloganı içinse çalışma sürüyor.

Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.