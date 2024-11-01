CHP’nin Esenyurt mitinginde yoktu! Tanju Özcan’ın gerekçesi Özgür Özel’i kızdıracak

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlediği mitinge katılmaması hakkında konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanmıştı. Bu yaşananlar üzerine CHP, Esenyurt’ta bir miting düzenledi. Ancak mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da mitingde yer almadığı görüldü.

"AHMER ÖZER KEFİL OLMADIĞIM BİRİ"

Konuya ilişkin TV100’e açıklamalarda bulunan Özcan, açıklamasında, "Bu konuda tweet atmak istemedim çünkü kefil olmadığım biri için sosyal medyada destek mesajı vermem. Olayı tüm yönleriyle incelemek istiyorum ve net bir değerlendirme yapacağım. Ahmet Özer seçilmiş biri fakat hayatımda hiç karşılaşmadım. Masumiyet karinesine inandığımı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.