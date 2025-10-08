CHP'nin beşinci genel başkanı olan 88 yaşındaki Hikmet Çetin, zatürreden kaynaklı rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı.
Hikmet Çetin, 18 Şubat 1995 ve 11 Eylül 1995 arasında CHP genel başkanlık görevini üstlenmişti.
Çetin’in Ankara’da Başkent Hastanesi’nde tedavi gördüğü aktarıldı.
BİR SÜRE GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK
Zatürre başlangıcı teşhisi konulan Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.