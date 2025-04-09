CHP'nin ilk buluşma yeri belli oldu. Her çarşamba miting!

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin ilk buluşma yeri belli oldu. Her çarşamba miting!

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganı ile her çarşamba düzenlenecek olan miting bu akşam Şişli'de olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacaklarını duyurmuştu.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilkini bu akşam kayyum atanan Şişli'de düzenleniyor.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, büyük buluşmanın saat 20.30'da Şişli Belediyesi önünde yapılacağını açıklamıştı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP tarafından Şişli Belediyesi önünde yapılacak olan miting öncesi belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çok sayıda vatandaş katılım sağlıyor.

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