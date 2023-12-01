CHP’nin İstanbul adayları belli olmaya başladı. İşte 3 ilçede öne çıkan isimler

Yerel seçimde İstanbul'da kazandığı ilçe sayısını 25'e çıkarmak isteyen CHP, tanınmış bazı isimleri öne çıkarıyor. Ataşehir’de CHP’li Onursal Adıgüzel, Çatalca’da Erhan Güzel, Silivri’de ise Doruk Bulut isimleri düşünülüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’nin İstanbul adayları belli olmaya başladı. İşte 3 ilçede öne çıkan isimler

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Yerel seçimde İstanbul’u kaybetmek istemeyen CHP, belediye başkan adaylarını anketle kamuoyuna ve örgüte soracak. Milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri, illerde öne çıkan aday isimlerini tespit edecek. Anketler ve profil tespit çalışmalarının ise aralık sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. İstanbul’da ise hedef, ilçe belediye sayısını 25’e çıkarmak.

Kulislere yansıyan iddialara göre, İstanbul’da CHP’nin yönettiği ve kazanmaya yakın olduğu ilçelerde sahada çalışma yapıldığı ifade ediliyor. İstanbul’da Avcılar, Bakırköy, Kadıköy, Şişli, Sarıyer, Maltepe, Ataşehir, Adalar ve Esenyurt belediye başkanlarının değişmesine kesin bakılıyor. Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de mevcut belediye başkanlarının değişmesi beklenmiyor. Ataşehir’de CHP’li Onursal Adıgüzel, Çatalca’da Erhan Güzel, Silivri’de ise Doruk Bulut isimleri adaylıkta öne çıkıyor.

Öte yandan YSK kararına göre kamu görevlilerinin yerel seçimlerde aday olabilmesi için bugün saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

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