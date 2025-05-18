CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından mitinglere devam ediyor. Bu kez Pendik Sahil Tören Alanı’nda buluşma saat 20:30’da.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’da düzenlediği mitinglere devam ediyor.

Her çarşamba günü gerçekleştirilen mitinglerin bu haftaki durağı Pendik oldu. Pendik Sahil Tören Alanı’nda, Atatürk Anıtı önünde yapılacak miting, saat 20:30’da başlayacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve haksızlığa karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Pendik Sahil Tören Alanı’nda, Atatürk Anıtı önünde bir araya geliyoruz,” dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşuncaya kadar meydanlarda olacağız. Mutlaka kazanacağız!”

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