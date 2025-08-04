CHP'nin komisyon için isim önerisi belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek komisyon için partisinin isim önerisini açıkladı.

Emir, “Bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının mutlaka bu isim içerisinde olması gerekir. Bizim önerimiz: ‘Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu’” dedi.

KOMİSYONA DAİR AÇIKLAMA

Örgütle, halkla 22 ilde iç içe olacakları, 108 milletvekilinin görev yapacağı çalışmayı başlattıklarını, bu çalışmalar kapsamında, cumhurbaşkanlığı seçim ofisinin nasıl çalışacağını anlatacaklarını belirten Murat Emir, ayrıca Meclis çatısı altında kurulan komisyonun da neler yapacağını ve neler yapmayacağını, CHP’nin bu komisyona katılmaktaki amacını açıkça ortaya koymak üzere alanlarda olduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis bünyesinde kurulan ve ilk toplantısını yarın yapacak komisyona ilişkin de şunları söyledi:

"Bir komisyon gerekliliği, özellikle Kürt sorunu ve Türkiye’deki demokratikleşmenin önündeki sorunların tespiti ve çözümü için asıl işlev görmesi gereken yerin TBMM olduğunu, milli iradenin temsilcilerinin yani milletvekillerinin ve aynı zamanda söyleyecek sözü olan herkesin; sivil toplumun, derneklerin, şehit yakınlarının, gazilerin, üniversitelerin, kanaat önderlerinin gelip konuşacağı ve toplumsal mutabakatı en geniş şekilde bulacağımız, herkesin tatmin olacağı ve toplumsal yaraları değişmeyeceğimiz, onaracağımız bir sürecin ancak ve ancak Meclis çatısı altında; şeffaf, dürüst, açık, halkın göz önünde yapılabileceğini öteden beri söylüyoruz. Komisyon önerisi bizimdi ve biz zaten bu konuda çalışmaları olan, hazırlığı olan bir parti olarak da bu komisyona girmekten elbette ki çekinmeyiz ve bu komisyonda görevimizi yapacağız. Ancak bu komisyonun nasıl çalışacağı son derece önemlidir. Eğer amaç gerçekten Türkiye’nin silahların bırakıldığı, terörün sonsuza dek yok edildiği, demokrasinin yeşertildiği, özgürlüklerin genişletildiği, Anayasa’nın çiğnenmediği, AYM kararlarına uyulduğu bir süreci başlatacaksak bunun yeri bu komisyon olmalıdır ve bu ancak bu komisyonda konuşularak yapılabilir. Ama bunun için öncelikle komisyonun adından başlayarak nasıl çalışacağı, gündemini nasıl belirleyeceği, kararlarını nasıl alacağı ve nasıl şeffaflığı sağlayacağı bizim için son derece önemlidir ve kırmızı çizgilerimizdir.

Biz ilk şart olarak eşit temsiliyet ve nitelikli çoğunluğu önermiştik. Nitelikli çoğunluk konusunda olumlu bir yaklaşım olduğu sözünü alarak bu komisyona ilk adımımızı atıyoruz. Ancak şunun anlaşılması lazım: Defalarca söylediğimiz, her gün söylediğimiz, açıklıkla söylediğimiz, kapalı kapılar ardındaki muhataplarımıza toplantılarda söylediğimiz ama kamuoyuna açık olarak da her zaman ifade ettiğimiz şu gerçekliklerin bir kez daha altını çizmek isterim: Komisyonun adı çok önemlidir. Bu komisyonun adında ‘demokrasi’ ve ‘adalet’ mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye’deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır. Türkiye’nin bütünü için, 86 milyon için, tüm illerimiz için tabii Kürt sorunu gören, tespit eden, anlayan, çözümüne dönük demokratik adımlar atmaktan çekinmeyen ama bütün bunları yaparken tüm Türkiye’ye de demokrasi öneren, tüm Türkiye’deki demokrasi çıtamızı yükseltmeyi öneren, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek, aynı zamanda AYM kararlarının ihlal edilmesini ortadan kaldıracak, seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız.

Bunu bir yasaya, bir amaca, bir ajandaya bağladığınızda bu komisyon amacına ulaşamaz. Tam da bu nedenle adından başlayarak komisyonun amacı da doğru tarif edilmelidir. Komisyonun amacı mutlaka Türkiye’de adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri yeniden yeşertmek olmalıdır. Bunları yaptığımız zaman toplumsal barışımızı ve kardeşliğimizi onarabiliriz. Başka türlü olacak işler Türkiye’de yaraya merhem olmaz ve boşuna zaman sarf etmiş, çaba sarf etmiş oluruz ve Türkiye Allah korusun şu durumundan geriye giderse de çok daha olumsuz sonuçlarla karşılaşır. Bu nedenle herkesin sorumlu ve aklı başında davranmasını bekliyoruz."

Emir, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emir, komisyon için CHP’nin isim önerisinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Bizim, ‘Demokrasi, Eşitlik ve Toplumsal Mutabakat’ gibi bir önerimiz var ama bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının mutlaka bu isim içerisinde olması gerekir. Bizim önerimiz: ‘Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu.’”

Emir, “Komisyonun adında adalet kelimesinin yer almaması durumunda değerlendirmeniz ne olur” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bugün biz Sayın Meclis Başkanı ile grup başkanvekilleri olarak bir toplantı yapacağız. Şimdiden bu konuda bir yorum yapmak istemem ama Türkiye’de neye ihtiyaç olduğunun anlaşılması lazım çok net bir şekilde acilen. Türkiye’de toplumsal barışı sağlamak üzere kimi kimi demokratik adımların atılması gerekiyor. Bunun yanında adalet açlığımızı giderecek, adalete susuzluğumuzu giderecek acil adımların atılması gerekiyor. Ve acilen demokratik siyaseti genişleten ve demokrasiyi yükselten adımların atılması gerekiyor. Bir darbe sürecinin içerisindeyiz. Neye ihtiyacımız varsa bu komisyon onlara el atmak durumundadır ve ne yapacaksa da adında onlar olmalıdır. Dolayısıyla adaleti, toplumsal barışı ve demokrasiyi hedefleyecek bir komisyonun adı da elbette ki bu kavramlarla içkinleşmiş bir isim olmak zorundadır.”

Komisyon toplanıyor! Adı belirlenecek