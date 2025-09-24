CHP’nin kongresini durdurmak için heyet gitti: Mahkemenin talebine rağmen başlamıştı

CHP İstanbul İl Örgütü, bugün olağanüstü kongresini gerçekleştiriyor. Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılan il kongresinde tek aday Özgür Çelik.
Kayyum Gürsel Tekin'in kongreye katılmayacağı ifade edilirken salona delegeler dışında giriş yapılamayacağı belirtildi.
MAHKEMEDEN DURDURULMASI İÇİN TALEP GELDİ
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala iptal talebinde bulundu.
Mahkeme, bugün yapılacak kongreye ilişkin iptal talebini, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurulu'na yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle yaptığını belirtti.
KONGREYİ DURDURMAK İÇİN HEYET GİTTİ
Kongre, mahkemenin talebine rağmen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın konuşmasıyla başladı.
Kongre, Günaydın, kongredeki konuşmasında, "Haziran listemizi inceledim. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi açıyorum. Hayırlı olsun" dedi.
Kongre başladıktan 1 saat sonra mahkemenin talebinin ardından kongreyi durdurmak için salona heyet geldi. Öte yandan YSK, CHP için saat 13.30'da toplanacak
Ayrıntılar geliyor…