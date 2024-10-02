CHP'nin mecliste ayağa kalkmasının sırrı ortaya çıktı. Meğer gerçek görüldüğü gibi değilmiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin mecliste ayağa kalkmasının sırrı ortaya çıktı. Meğer gerçek görüldüğü gibi değilmiş

Dün meclisin yeni yasama döneminin ilk günü dolayısı ile yapılan açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclise girmesi ile CHP uzun yıllar sonra ilk defa ayağa kalktı. CHP’nin bu adımının her ne kadar ‘makama saygı’ olarak yapıldığı ileri sürülse de gerçeğin hiçte göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Peki CHP neden ayağa kalktı?

Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturması ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyguladığı politikaların çoğu değişmeye başladı. Partinin değişen tutumlarından birisi de meclis açılış konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içeri girmesini oturarak karşılayan CHP’den, Erdoğan’ı ayakta karşılayan CHP’ye dönüşmesi oldu.

Dün meclis açılmadan hemen önce parti yönetiminden CHP’li vekillerin cep telefonlarına bir mesaj geldi. Gelen mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta karşılanması talimatı yer aldı. Bu talimata Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu ileri sürülen bazı vekiller katılmadı. Kimi vekiller bekleme salonuna beklerken kimi vekiller de parti yönetiminin talimatına uymadı ve mecliste Erdoğan’ı oturarak karşıladı.

Parti tarafından yapılan açıklamada ayağa kalkılmasının nedeninin ‘makama saygı’ olarak öne sürülürken Duvar Gazetesi yazarı Nergis Demirkaya işin gerçeğinin hiçte göründüğü gibi olmadığını aktardı.

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“KARARSIZLAR ETKİSİ”

Demirkaya, CHP’nin ayağa kalkması kararının arkasında anketlerde yüzde 18-20’li rakamları bulan kararsız seçmene etki etme çabası olduğunu öne sürdü. CHP’lilerin konu hakkında yaptığı açıklamada bu kararın kararsız seçmene seslenmek için alındığını ancak bu adımların dengeli olması gerektiğini aksi takdirde kendi tabanlarında kırılma yaşanabileceği şu sözlerle belirtildi:

“İçeride bu adımlara kızan partililerimiz var. Ancak büyük kısmını AK Parti seçmeninin oluşturduğu kararsızlar havuzundan olumlu reaksiyon alıyoruz. Elbette geniş kesimlerden oy almak için çalışacağız ama kendi tabanımızda konsolidasyon sorunu yaşamamak lazım. Dengede sorun var. Vatandaş AK Parti’den ayrılırken artık Erdoğan’a kızıyor, onu sorumlu ilan ediyor. Hakaret etmeyelim kötü söz söylemeyelim ama güzelleme de yapmayalım. Dengeli bir siyaset yürütmemiz gerek”

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