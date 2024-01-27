CHP’nin merakla beklenen Şişli Belediye Başkan adayı belli oldu

CHP Parti Meclisi’nin kararıyla Şişli Belediye Başkan Adayı olan Resul Emrah Şahan, “Şişli’nin Gelecek İçin Bir Planı Var” sloganıyla, İstanbul’un merkezindeki en gelişmiş ilçe olan Şişli’yi daha da ileri taşımak için çalışmaya başladı. Resul Emrah Şahan, genç ve dinamik bir ekiple yola çıktı. Şişli’ye hem soluk hem de vizyon getirecek projeleriyle seçim sürecine hızlı bir giriş yaptı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak "Şişli’de Kentsel Dönüşüm ve Planlama"nın baş sorumlusu olan; ayrıca "Şişli Afet Yönetim Planı"nı hazırlayan liderlerden biri olan Şahan, Şişli’yi korumak ve geliştirmek için elinden geleni yapacak.

Şahan, adaylığı kesinleştikten sonra yarın CHP Şişli teşkilatıyla bir araya gelerek seçim stratejilerini belirleyecek.

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

1982’de Ankara’da doğan Resul Emrah Şahan, 2005’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 2005-2006 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde tarihi kent alanlarına yönelik çok sayıda plan ve proje üretti. 2006-2014 yıllarında kendi şirketini kurarak ulaşım, altyapı ve kentsel politika alanlarında danışmanlık verdi. Bunun yanında bir teknoloji şirketi de kurarak kentsel planlamanın teknolojiyle bütünleşmesi için çalıştı.

2014-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediyesi, Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak katılımcı kent planlama ve AR-GE projeleri yaptı. Beylikdüzü Vizyon 2030’un mimarlarından biri oldu. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Seçimleri Politika ve Projeler Bildirgesi’nin teknik koordinasyonunu üstlendi. 2019-2023 yıllarında İstanbul Planlama Ajansı Başkanı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerel seçim vaatlerini “İstanbul 2050 Vizyon Planı” altında toplayarak hayata geçirmek için çalıştı. Bu süreçte Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak "Şişli’de Kentsel Dönüşüm ve Planlama"nın liderliğini yaptı. Şişli’de "Şişli Afet Yönetim Planı"nı oluşturan isimlerden biridir. Resul Emrah Şahan, evli ve bir kız babasıdır. Resul Emrah Şahan, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin İstanbul, Şişli Belediye Başkan Adayıdır.