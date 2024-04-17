CHP’ye geçen belediyelerin borçları belli oldu: Tek tek sıraladılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını duyurdu.
CHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre belediyelerin borçları şöyle:
Denizli Büyükşehir Belediyesi: (1 milyon nüfus) 11,1 milyar TL
İstanbul - Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL
Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL
Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL
Edirne - Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL
Antalya - Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL
İzmir - Kiraz Belediyesi: (43 bin nüfus) 332 milyon TL
Kütahya - Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL
Afyonkarahisar - Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL
Denizli - Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL