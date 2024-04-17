CHP’ye geçen belediyelerin borçları belli oldu: Tek tek sıraladılar

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını açıkladı. Buna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar TL borçla rekor kırarken, Sancaktepe Belediyesi de 2 milyar lira borçla ikinci sırada yer aldı.