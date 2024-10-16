Christen Press sahalara golle döndü

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Christen Press sahalara golle döndü

Angel City'li oyuncu Christen Press 854 gün sonra fileleri sarsmayı başardı.

Christen Press'in bir dizi ağır diz ameliyatı ve rehabilitasyon sürecini arkasında bırakan

Christen Press son golünü 854 gün önce, 11 Haziran 2022'de Louisville'de attı. Aynı maçın ilerleyen dakikalarında sağ dizinden sakatlandı. Yapılan tetkikler sonrasında futbolcunun sağ dizinde ACL yırttığı tespit edildi.

Ağır ameliyatlar sonrasında sezonun yedinci maçında geri döndü sahalara dönen Press, sonradan oyuna girerek 25 dakika süre aldı.

Maçın uzatmalarının 7. dakikasında meşin yuvarlağı filelerle buluşturan oyuncu maç sonrası verdiği röportajda "Size gol pozisyonun nasıl geliştiğini bile söyleyemem. Emin olun hatırlamıyorum, o kadar heyeanlı bir andı ki gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu gol beden dışı bir deneyimdi. Eve gidip tekrardan izleyeceğim" diye konuştu.

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